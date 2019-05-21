截肢也澆不熄賽車魂！20歲英國鮮肉勇奪錦標賽冠軍

2019-05-21 14:20 聯合報 記者 聯合報 記者 徐榆涵 ╱即時報導



英國20歲的「截肢車手」比利．摩格（Billy Monger）兩年前在一場車禍中截肢保命，但仍無法澆熄他的賽車魂，近日在歐洲方程式公開錦標賽（Euroformula Open Championship）中，奪得截肢後的首座冠軍，重返榮耀。

摩格在2017年的英國錦標賽中，不幸遇上嚴重意外，當時以時速200公里撞向前方車輛，使得摩格需要切除雙腳保命。2017年12月以前，由於安全問題，賽車管理機構國際汽車聯盟（FIA）限制殘疾駕駛參加單座賽車競賽。

但摩格對該規定提出質疑，最終在去年被允許出戰英國的三級方程式錦標賽（BRDC British Formula 3 Championship），並以第六名結束賽季。摩格2018年向英國廣播公司（BBC ）表示，「我討厭變成觀眾，希望有天能成為第一個參加F1賽車比賽的殘疾人」。

摩格今年轉戰歐洲方程式公開錦標賽，繼續為卡林車隊（Carlin Motorsports）效力。摩格在歐洲方程式的首三場賽事中，最佳成績僅列第九位，本周第四場賽事中，摩格只能以第11位出賽，但在開賽前臨時決定以雨胎出戰，與工程師各執一詞，但事實證明這是正確決定。

摩格一路上不斷超越前方車手，迅速攀上前位，而領先的車手繼續以晴胎作賽，使摩格及後輕鬆爬頭，最後拉開1.1秒距離，首名衝線，贏得截肢後首座冠軍。

摩格奪冠後直言實在難以置信，他表示，「我很難相信這兩年內發生的事，從嚴重意外後，至今取得勝仗，感覺不可思議」。