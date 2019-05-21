英緊縮經濟政策 造成數千人缺糧

2019-05-21 14:06 台灣醒報 記者林綺薇╱台北報導



英國自2010保守黨上任後，實施緊縮政策，公共福利支出高達44%、加上信貸制度延遲救濟金的發放，造成英國數千弱勢家庭經濟負擔不減反增，低收入戶只能仰賴慈善機構救濟。人權觀察組織HRW本週公布調查報告，嚴厲譴責保守黨「贏了政治，卻輸了經濟」。

人民仰賴社會救助

據《CNN》報導，人權觀察組織HRW於本週發表的調查報告中顯示，

自2010保守黨上任以來，英國透過緊縮制度減少社會福利支出，造成許多弱勢民眾更加依賴慈善機構，兒童貧困成了常態，以赫爾、劍橋與牛津三地最為嚴重。

HRW研究員兼該報告作者Kartik Raj受訪時指出，英國雖為世界第五大經濟體，經濟弱勢民眾卻越來越多。該報告援引英國國家食品銀行慈善機構Trussell Trust的統計數據，過去10年低收入戶對慈善援助的依賴程度激增，分發的緊急食品增加了5,146％。根據國際人權法，政府有責任確保每個國民擁有食物權與基本生活水平，執政黨應重視此問題。

政府允諾改革

根據《英國獨立報》報導，飢餓人數激增有兩點重要因素。首先自2010年，以緊縮的名義削減了歷屆政府的福利支出；第二，普遍信貸制度將延遲獲得救濟金的時間，往往使申請者等待數周最後卻沒有獲得津貼，加劇了貧困危機。

相關部門在聲明中表示，「國內就業率目前處於歷史最高水平，孩子相對貧困的可能性較以往降低了五倍。」。近日為試圖緩解緊縮政策對弱勢家庭的打擊，英國政府擬取消兒童福利金中兩胎才能領取救濟金的限制，並承諾會衡量全國的糧食分配不均狀況，提出新的應對方針。

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