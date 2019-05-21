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廟會暴力團？日本淺草三社祭的「刺青客」矛盾

佐科威大勝10.8%獲連任 對手拒承認敗選動員群眾抗議

2019-05-21 12:28聯合報 記者胡夢瑋╱即時報導

印尼總統大選結果出爐，現任總統佐科威（Joko Widodo）以10.8%之差大勝對手普拉伯沃（Prabowo Subianto），雙方票數差約1659萬張。佐科威將在10月20日連任另一個五年，領導世界最大的穆斯林國家。

彭博資訊報導，印尼選舉委員會21日宣布，佐科威得票率55.5%，普拉伯沃得票率44.5％。佐科威以相差約11%的得票率獲勝。2014年總統大選，面對相同的選手，佐科威以相差6%打敗普拉伯沃，今年成長近一倍。

在印尼，候選人可以在中選會確認選舉結果的前三天，向最高法院抗議選舉結果。普拉伯沃拒絕承認選舉結果，動員群眾抗議。

普拉伯沃表示，雖然警方提出警告民眾不要參加抗議集會，他們仍會抗議。警方已逮補多名伊斯蘭國組織分子，預謀在公布選舉結果當天犯下攻擊的嫌疑犯。當中有29名嫌疑犯為前敘利亞IS武裝分子，也當地恐怖組織真主輔士團（Jamaah Ansharut Daulah）的成員。這些組織宣稱民主是被伊斯蘭禁止的。

佐科威呼籲民眾服從選舉結果，警方發言人游烏諾（Argo Yuwono）表示將派遣4萬5000名警察看守中選會、選舉監督委員會及其他政府機關。

佐科威承諾連任後會降低貧窮率、保持物價低廉，以及改善稅收。佐科威政府已花3500億美元投資在基礎建設，創下印尼歷史紀錄，但仍須突破交通及電力上的瓶頸。該政府也被預期在教育及訓練上增加開銷，在未來五年創造一億個工作機會。

印尼總統大選由現任總統佐科威獲勝，將連任另一個五年。圖為佐科威4月17日投票的資...
印尼總統大選由現任總統佐科威獲勝，將連任另一個五年。圖為佐科威4月17日投票的資料照片。美聯社
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