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烏克蘭諧星總統就職 「下一個五年讓人民不再哭泣」

2019-05-20 22:43聯合報 記者李京倫╱即時報導

澤倫斯基就職後從國會走到總統府，途中與支持者握手。（路透）
澤倫斯基就職後從國會走到總統府，途中與支持者握手。（路透）
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喜劇演員出身的烏克蘭新任總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskiy），20日宣誓就職，他承諾終結與烏克蘭東部俄國支持分離主義分子的五年內戰，並立刻解散國會，定兩個月內重選。

國會解散前，由前總統波洛申科的人馬主導，澤倫斯基所屬「人民公僕黨」沒有任何席次，所以澤倫斯基必須解散國會提前改選，人民公僕黨才有機會拿下議席。

澤倫斯基說：「親愛的人民，我曾盡一切努力使烏克蘭人笑起來，下一個五年我將盡一切努力，使烏克蘭人不再哭泣。」

澤倫斯基強調，首要目標是結束烏克蘭東部與俄國支持的分離主義分子的衝突，努力在烏克蘭頓巴斯地區（包括頓涅茨克州和盧甘斯克州）實現真正的和平，與莫斯科當局對話的前提是，烏克蘭收復遭兼併和占領的領土，以及俄國釋放非法拘押的烏籍戰犯。

澤倫斯基為了展現平民作風，放棄傳統車隊前往國會的做法，而是步行穿過人群，在四名隨扈陪同下，與一些支持者擊掌，甚至停下來與其中一人合影。

分析家指出，烏克蘭腐敗問題嚴重，民眾對政客的信任度極低，無政治經驗的澤倫斯基可能會在推動政策時面臨不少阻力。其次，烏克蘭經濟問題嚴重，包括通貨膨脹、失業率高、外債多等，能否解決這些難題有待觀察。第三，與俄國關係前景尚不明朗，雙方關係若能有效緩和，將在多方面支撐烏克蘭經濟持續復甦。

41歲的澤倫斯基在4月21日總統大選第二輪投票中贏得七成三選票，擊敗尋求連任的前總統波洛申科，成為蘇聯垮台後烏克蘭最年輕總統，顯示烏克蘭人民對政治常態的厭倦。澤倫斯基毫無政治經驗，只在喜劇中扮演過總統。

烏克蘭莫斯科

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