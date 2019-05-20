一度逃獄的法籍毒品走私犯 遭印尼判處死刑
法新社報導，現年35歲的法國人德方因走私毒品，20日遭印尼龍目島法院判處死刑，將由行刑隊槍決。這個判決遠超過檢方求處的20年有期徒刑，讓許多人震驚。
德方於2018年9月以活底行李箱企圖將3公斤的搖頭丸和安非他命走私進入印尼，在峇里島附近的龍目島機場被捕。
德方的犯行最重可處死刑，印尼檢方則求處20年有期徒刑。不過，印尼法庭宣判的刑罰經常比檢方求刑更嚴厲。
法官阿瑞夫說：「德方罪證確鑿，我們判處他死刑。」他表示，德方與跨國毒品集團勾結加上他走私大量毒品，是加重刑罰的原因。
這名法國男子被捕後關在拘留所。今年1月，他以金錢賄賂一名女警協助他脫逃，逃亡兩周後落網，涉案女警隨後被捕。目前仍不確定越獄事件是否使刑罰加重。
身著紅色囚衣的德方在宣判後，不發一語穿越大批記者走回牢房。他的辯護律師因卓拉說：「他對死刑判決感到非常震驚，因為檢方僅求處20年徒刑。」
因卓拉表示將上訴，他表示他的委託人是受害者，根本不知道行李箱裡裝了什麼。
印尼是全球毒品法律最嚴厲的國家之一，走私毒品最重可判處死刑。印尼過去曾處死數名外籍毒品走私犯，包括在2015年槍決自峇里島走私海洛因至澳洲的澳籍毒販陳子維與蘇庫馬朗。
目前仍有多名因毒品案被判處死刑的外國人關在印尼牢房，包括一名走私古柯鹼的英國老婦人及2007年被判死、至今尚未行刑的法籍男子阿特勞伊。另外，去年有8名台灣人因走私約一噸冰毒被印尼判死刑。
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