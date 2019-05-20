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徵用勞工訴訟難解 日本向南韓提出仲裁

2019-05-20 18:50聯合報 記者蔡佩芳╱即時報導

日本外務省發表，針對南韓司法判決日系企業必須賠償日本統治時代強制徵用勞工訴訟案，日本政府根據日韓請求權協議，向南韓要求召開日、韓及第三國委員加入的仲裁委員會。

韓聯社報導，南韓政府回應會考慮各種因素，慎重判斷。

南韓最高法院從去年10月起，針對日本殖民時期強制徵用南韓勞工等訴訟，先後判決日本企業日本製鐵、三菱重工等須做出賠償，在韓資產也遭扣押。日本政府主張徵用工補償問題在1965年「日韓請求權協定」中已獲最終完全的解決。

外務省表示，日本政府多次要求南韓政府採取恰當應對，以避免被告日本企業蒙受不利。從今年1月起，更持續要求舉行雙邊磋商，但已超過4個月，南韓政府都沒有給予答覆，也沒有具體行動。南韓政府有義務回應仲裁，站在日本政府立場，將強烈要求南韓政府回應仲裁。

根據日韓請求權協定規定，在發生有關協定的紛爭時，首先通過外交途徑解決，如果無法透過協議解決，將委託仲裁委員會進行仲裁。仲裁委員會由3人組成，除了日本與南韓政府各任命一人，另一人則從第3國選出。仲裁委員會與雙邊磋商一樣，若韓方不同意就無法召開。

讀賣新聞報導，日本政府內部看法多認為，南韓回應仲裁的可能性很低，南韓總理李洛淵15日說，政府提出對策有其界限，暗示南韓政府已放棄提出解決方案。如果南韓方面不回應仲裁，日本政府也不排除訴諸國際法院解決。

南韓三菱

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