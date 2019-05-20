埃及景點驚傳爆炸 恐傷觀光業

2019-05-20 16:11 台灣醒報 記者呂翔禾╱台北報導



埃及知名金字塔近日驚傳爆炸，也讓外界對埃及觀光是否安全存疑。 台灣醒報（擷自wikipedia） 分享 facebook

埃及驚傳爆炸案！19日埃及知名景點吉薩金字塔附近發生公車爆炸案，造成至少16人受傷。這是埃及半年來第2起大規模爆炸案。由於埃及下個月將舉辦非洲盃足球賽，加上埃及觀光業好不容易有稍微復甦的跡象，外界擔憂如果再發生類似案件，對埃及的經濟會有嚴重影響。

根據《BBC》報導，1台載滿南非觀光客的巴士突然傳出爆炸，上面28個乘客中約有7人受傷，爆炸也波及到附近10個埃及人。不過當地警方表示，傷者的情況都沒有太嚴重，也已經轉到附近的醫院治療。

《BBC》也提到，這是吉薩金字塔附近在半年內傳出的第二起炸彈爆炸案，而這對於經過阿拉伯之春混亂後，想要快速發展經濟的埃及造成傷害。由於吉薩金字塔附近的「大金字塔博物館」將於明年開張，所以埃及想要給外界打造安全的觀光形象。

再加上，非洲足球最大盛事非洲盃6月21日將於埃及舉辦，為期1個月的賽事，埃及也希望給非洲其他國家對安全的比賽環境，還有讓各國觀眾安心看球。根據《CNN》報導，由於去年12月也有10位越南籍遊客也遭到炸彈攻擊而受傷，這讓外界對埃及觀光是否安全感到存疑。

另外，《非洲新聞網》也提到，埃及的觀光客人數因阿拉伯之春的緣故，從2010年的1470萬下降到2017年的830萬，而該國觀光人數近年來好不容易止跌回升，但如果再傳爆炸案，對於埃及的觀光業發展與國家形象都會受損。

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