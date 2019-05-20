聯合國部隊再遇襲 馬利武裝衝突難解

2019-05-20 16:13 台灣醒報 記者呂翔禾╱台北報導



馬利近日頻傳聯合國部隊遇襲事件，但當地局勢動盪，此類襲擊事件何時能休止仍是問號。 台灣醒報（擷自wikipedia） 分享 facebook

馬利又有聯合國軍人喪生。聯合國在馬利當地的維和部隊19日遭襲，造成1名奈及利亞軍人死亡，其他6名維和部隊也有受傷的情況。自2013聯合國幫馬利政府派遣維和部隊以來，已經有190名軍人喪生，由於馬利當地仍有許多武裝力量盤據及種族衝突，讓該國成為聯合國最危險的維和地點。

根據《半島電視台》報導，聯合國的維和部隊分別在馬利中部的提布庫與東北部的泰沙里受到攻擊，總共造成1名軍人死亡，其他6位軍人都有受傷的情況。聯合國秘書長古特雷斯在聲明中表示，嚴重譴責這些攻擊軍人的武裝分子，他們的行為都已違反國際法。

由於馬利曾在2012年發生政變，許多種族團體、該國分離主義分子與蓋達組織四散於該國各地，因此聯合國2013年派遣由國際支援的「藍盔維和部隊」進入該國進行維和動作，不過該部隊至今仍受到當地武裝分子持續攻擊。

以印尼鎮壓東帝汶為例，當初聯合國也有派遣維和部隊進入東帝汶，作為防止雙方衝突擴大的因應。在國際法中，聯合國的維和部隊不能具有太強的軍事能力，以防干涉國家內政，因此只配戴輕型武器，不過當維和部隊進入後，如果收到其他國家攻擊則視為與聯合國宣戰，聯合國可發動正式軍事行動。

不過這類維和行動也需要有強國支持，在目前當地維和部隊仍由查德等國組成下，《聯合國新聞》中也提到，古特雷斯希望馬利當局可以協助聯合國對叛軍進行圍剿。但在該國種族問題、武裝勢力過多且政府偏弱的情況下，外界對於馬利的紛爭何時停止並不抱太大希望。

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