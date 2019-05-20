陸企設計紐約地鐵車廂 也被參議員批危害國安

2019-05-20 15:30 世界日報 記者 世界日報 記者 和釗宇 ╱紐約報導



國會參議員舒默呼籲商務部調查中國中車公司，擔憂中車建造紐約地鐵新車廂將對國家安全造成威脅。 記者和釗宇╱攝影 分享 facebook

參院少數黨領袖舒默(Chuck Schumer)19日呼籲聯邦商務部調查中國中車股份有限公司(CRRC)，因該中國國有企業中標，可能為紐約州的大都會運輸署(MTA)設計紐約市地鐵的新車廂，舒默擔憂中國中車公司會對紐約市與國家安全造成威脅。

投資5000萬 中車40億合同還未簽

中車公司是全球最大的貨車車廂製造商，去年贏得紐約州的大都會運輸署交通天才挑戰招標(The MTA Genius Transit Challenge)，計畫投資5000萬元，為MTA用更輕的材料設計更具現代操控技術的新車廂，但目前尚未與MTA簽訂這項總價值40億元的合同。

紐約州民主黨籍的國會參議員的舒默說，中車公司計畫在給MTA提供的新車廂中使用新的控制技術，包括信號無線網系統等。

美中貿易戰正酣，舒默在一份聲明中要求商務部調查，確定該項目是否會對國家安全造成風險、危害乘客安全；「我們明白網路安全的重要性，而且針對交通系統和其他基礎設施中樞的網路攻擊一直在發生，我呼籲商務部徹查中車公司為MTA設計車廂的交易，保證國家安全」。

四大地鐵 中車收納列車供應鏈

華盛頓郵報7日曾報導，華盛頓特區地鐵營運公司(Metro)決定改寫已發給競標者的新世代列車技術規格、新增更嚴格的資安防護要求。Metro之所以這麼做，是因為有消息指出，國營列車製造商「中國中車」（CRRC）將低價競標，而其動機並不單純。

報導指出中國近年來積極布局，企圖在價值數以十億美元計的美國列車市場贏占主導地位。2014年起，中車以低價在四項列車大型標案中出線，一步步將波士頓、芝加哥、洛杉磯和費城的地鐵列車供應鏈收入囊中。中車的下一個目標是金額超過10億美元的華盛頓地鐵列車標案。但紐約的捷運系統全美規模最大。

低價競標殺出 傳中車有北京補貼

舒默表示，中車公司之所以能屢屢中標，是因中國政府提供的巨額補貼讓他們報價最低。

安全專家和國會議員已針對中車公司的中國國營企業身分敲警鐘，他們指出，過去一些針對美國的網路威脅和駭客攻擊都與中國情報官員有關，他們擔心允許這樣的公司承裝美國的地鐵系統的科技設施，將使這一系統曝露在中國的網路間諜之下，或被他們蓄意破壞。

舒默表示：「這樣的國家安全責任太過巨大而複雜，MTA和其他城市的公共交通系統恐無法承擔，聯邦政府應幫他們鑑別中車公司提出的低報價，到底僅僅是一項正常交易，還是背後有某種更大的陰謀；在美中關係如此緊張的時刻，我們怎樣小心都不過分。」

中車澄清：地鐵車多由美國生產

中車美國公司一位發言人19日對美聯社說，這些地鐵車的大多數部件都由美國公司生產，對間諜和惡意軟件的擔心，都是「杞人憂天」。地鐵車都達到美國運輸機構的具體要求，製造商也不控制他們所安裝的網路部件，在其中植入惡意軟件「不可能」。