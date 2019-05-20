親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
美中重啟貿易戰
國際焦點
世界萬象
奇聞不要看
全球財經
美國新聞
轉角國際

爸媽送房子 這2招省下千萬贈與稅

繼四大老公開信後 綠五位青壯代籲蔡英文放棄連任總統

陸企設計紐約地鐵車廂 也被參議員批危害國安

2019-05-20 15:30世界日報 記者和釗宇╱紐約報導

國會參議員舒默呼籲商務部調查中國中車公司，擔憂中車建造紐約地鐵新車廂將對國家...
國會參議員舒默呼籲商務部調查中國中車公司，擔憂中車建造紐約地鐵新車廂將對國家安全造成威脅。 記者和釗宇╱攝影
分享

參院少數黨領袖舒默(Chuck Schumer)19日呼籲聯邦商務部調查中國中車股份有限公司(CRRC)，因該中國國有企業中標，可能為紐約州的大都會運輸署(MTA)設計紐約市地鐵的新車廂，舒默擔憂中國中車公司會對紐約市與國家安全造成威脅。

投資5000萬 中車40億合同還未簽

中車公司是全球最大的貨車車廂製造商，去年贏得紐約州的大都會運輸署交通天才挑戰招標(The MTA Genius Transit Challenge)，計畫投資5000萬元，為MTA用更輕的材料設計更具現代操控技術的新車廂，但目前尚未與MTA簽訂這項總價值40億元的合同。

紐約州民主黨籍的國會參議員的舒默說，中車公司計畫在給MTA提供的新車廂中使用新的控制技術，包括信號無線網系統等。

美中貿易戰正酣，舒默在一份聲明中要求商務部調查，確定該項目是否會對國家安全造成風險、危害乘客安全；「我們明白網路安全的重要性，而且針對交通系統和其他基礎設施中樞的網路攻擊一直在發生，我呼籲商務部徹查中車公司為MTA設計車廂的交易，保證國家安全」。

四大地鐵 中車收納列車供應鏈

華盛頓郵報7日曾報導，華盛頓特區地鐵營運公司(Metro)決定改寫已發給競標者的新世代列車技術規格、新增更嚴格的資安防護要求。Metro之所以這麼做，是因為有消息指出，國營列車製造商「中國中車」（CRRC）將低價競標，而其動機並不單純。

報導指出中國近年來積極布局，企圖在價值數以十億美元計的美國列車市場贏占主導地位。2014年起，中車以低價在四項列車大型標案中出線，一步步將波士頓、芝加哥、洛杉磯和費城的地鐵列車供應鏈收入囊中。中車的下一個目標是金額超過10億美元的華盛頓地鐵列車標案。但紐約的捷運系統全美規模最大。

低價競標殺出 傳中車有北京補貼

舒默表示，中車公司之所以能屢屢中標，是因中國政府提供的巨額補貼讓他們報價最低。

安全專家和國會議員已針對中車公司的中國國營企業身分敲警鐘，他們指出，過去一些針對美國的網路威脅和駭客攻擊都與中國情報官員有關，他們擔心允許這樣的公司承裝美國的地鐵系統的科技設施，將使這一系統曝露在中國的網路間諜之下，或被他們蓄意破壞。

舒默表示：「這樣的國家安全責任太過巨大而複雜，MTA和其他城市的公共交通系統恐無法承擔，聯邦政府應幫他們鑑別中車公司提出的低報價，到底僅僅是一項正常交易，還是背後有某種更大的陰謀；在美中關係如此緊張的時刻，我們怎樣小心都不過分。」

中車澄清：地鐵車多由美國生產

中車美國公司一位發言人19日對美聯社說，這些地鐵車的大多數部件都由美國公司生產，對間諜和惡意軟件的擔心，都是「杞人憂天」。地鐵車都達到美國運輸機構的具體要求，製造商也不控制他們所安裝的網路部件，在其中植入惡意軟件「不可能」。

紐約

相關新聞

影／總理驚險連任 澳洲大選爆冷門賭盤大崩潰

2019-05-20 13:32

南海不平靜！ 美軍：美驅逐艦駛近中國聲索主權的黃岩島

2019-05-20 13:30

印尼大選結果將公布 代表處呼籲台人注意安全

2019-05-20 15:18

前徵用工問題難解 日本向南韓提仲裁

2019-05-20 15:14

奧地利副總理黯然下台 凸顯俄串聯民粹擾歐危機

2019-05-20 15:07

非洲豬瘟肆虐34省市 越南撲殺150萬頭豬

2019-05-20 14:07

6周印度大選結束 莫迪可望連任

2019-05-20 14:00

火箭襲巴格達綠區 近美國大使使館

2019-05-20 13:52

影／粉絲太可怕？小賈MV引百萬人朝聖 冰島關閉羽毛峽谷

2019-05-20 13:35

澳洲保守派確定國會過半 媒體估獲至少77席

2019-05-20 12:48

印度大選出口民調：莫迪大勝 反對黨：民調近乎可笑

2019-05-20 12:47

波音坦承737 MAX軟體 沒法模擬2空難潛在狀況

2019-05-20 12:40

美伊又緊張！火箭擊巴格達 川普怒：想打仗就毀滅你

2019-05-20 10:41

影／黃背心之外 法國戴高樂機場出現黑背心占航廈！

2019-05-20 08:11

川普嚴厲警告 伊朗若想打仗將被毀滅

2019-05-20 05:59

怕被踢出歐盟…瑞士公投通過加強槍管

2019-05-20 00:36

澳洲大選爆冷「氣候不敵民生」 分析家大驚

2019-05-20 00:36

奧地利爆「通俄門」 政府垮台重選

2019-05-20 00:36

歐洲議會選前…影響極右派聲勢？

2019-05-20 00:36

北極海…列強角力新戰場

2019-05-20 00:33

最後一搏...梅伊將提脫歐新法案

2019-05-20 00:30

奧地利「通俄門」 副總理下台

2019-05-20 00:30

印度國會大選出口民調：莫迪政府有望贏得壓倒性勝利

2019-05-19 23:54

埃及吉薩金字塔附近發生爆炸 炸到觀光巴士17傷

2019-05-19 22:24

波灣緊張升溫 沙烏地召集阿拉伯國家開緊急峰會

2019-05-19 22:16

不堪歐盟壓力 瑞士公投通過修訂稅制加強槍管

2019-05-19 21:45

英王室1年內第3場婚禮 女王現身溫莎城堡觀禮

2019-05-19 19:44

天候惡劣無法回航母 法7架飆風戰機在印尼緊急降落

2019-05-19 19:18

消費稅再延？日經濟走弱 執政議員憂加稅衝擊7月改選

2019-05-19 18:28

向殉職記者致哀 教宗指媒體自由是國家健全指標

2019-05-19 18:08

印度大選進入尾聲 決定國會下議院最後59席

2019-05-19 17:59

歐洲議會選舉 極右民粹政黨誓師、誓言改寫歷史

2019-05-19 16:45

委國政爭現曙光？ 雙方將於挪威調停

2019-05-19 16:20

基民黨歐洲議會選情差 傳梅克爾遭愛徒逼宮

2019-05-19 15:18

地表第2大投票將登場 看懂歐洲議會選舉

2019-05-19 14:43

民粹政黨集結 誓言改寫歐洲議會歷史

2019-05-19 13:51

澳洲總理莫里森連任 顯示川普「國家主義之春」擴大

2019-05-19 13:51

意外 澳洲執政聯盟守住江山

2019-05-18 23:38

影／巴黎聖母院焚毀 法國人街頭下跪、吟聖歌悼念

2019-04-16 12:51
看更多

熱門文章

震撼！谷歌終止與華為合作 新手機不能使用Gmail、谷歌地圖

2019-05-20 07:47

影／石砸象寶寶遭暴怒母象踩死 網轟活該

2019-05-19 18:17

美下禁售令 一張圖看華為亞洲鏈叫苦

2019-05-20 00:50

中國遊客狂挖蠔 百噸棄殼加垃圾讓日本人怒了

2019-05-19 16:14

影／「畢業生學貸我全包！」美富商畢業演說宣布慨捐12.5億

2019-05-20 10:40

天候惡劣無法回航母 法7架飆風戰機在印尼緊急降落

2019-05-19 19:18

美中貿易戰 暗藏四風險

2019-05-20 00:26

貿易戰燒到客廳！央視連播多日抗美劇 今再播冰血長津湖

2019-05-19 17:27

今天開盤前 五件國際事不可不知

2019-05-20 06:48

客人是神？日本待客「太有禮」業界掀革命

2019-05-19 20:18

形同斷絕生路！美國多家科技業者陸續切斷對華為供貨

2019-05-20 12:03

「砍斷腿又送拐杖」貿易戰逼瘋這群人！120億美元補貼變80億...白宮記者揭血淋淋真相

2019-05-20 11:47

科系決定學貸還款速度！英語系最久、這系最吃香...美大學用這招對抗新鮮人負債危機

2019-05-20 12:05

川普嚴厲警告 伊朗若想打仗將被毀滅

2019-05-20 05:59

埃及吉薩金字塔附近發生爆炸 炸到觀光巴士17傷

2019-05-19 22:24

川普：絕不簽「五五均勢」貿易協定 ！須更有利美國

2019-05-20 14:13

Godiva台裔CEO 以星巴克為師

2019-05-20 00:35

美伊又緊張！火箭擊巴格達 川普怒：想打仗就毀滅你

2019-05-20 10:41

波灣緊張升溫 沙烏地召集阿拉伯國家開緊急峰會

2019-05-19 22:16

谷歌暫停合作 陸媒稱 華為早備妥自主作業系統應變

2019-05-20 11:09

箱根山地震活動增加 火山噴發警戒升級

2019-05-19 20:26

英王室1年內第3場婚禮 女王現身溫莎城堡觀禮

2019-05-19 19:44

潘斯大學畢典上吹捧川普 師生退席抗議

2019-05-19 16:32

沈富雄：即使無川普 中美貿易失衡終須一戰

2019-05-20 12:13

低油價有夠傷！沙國鬧錢荒 開徵電子菸與含糖飲料稅

2019-05-19 22:02

奧地利爆「通俄門」 政府垮台重選

2019-05-20 00:36

美下禁售令 任正非：可能撤出美國

2019-05-20 00:49

日本衝地方經濟 推「城泊」觀光

2019-05-20 01:15

種族歧視惹爭議 歐洲歌唱賽爆氣

2019-05-19 17:04

華為遭封殺 任正非：不排除撤出美市場

2019-05-20 00:28

澳大選結果凸顯經濟優先！紐時：不利全球對抗氣候變遷

2019-05-19 23:01

南海不平靜！ 美軍：美驅逐艦駛近中國聲索主權的黃岩島

2019-05-20 13:30

沙國可樂 價格翻倍

2019-05-20 00:17

魚皮造陰道 全球首名變性人接受手術：「第一次覺得像個真女人」

2019-05-20 11:00

澳洲大選爆冷「氣候不敵民生」 分析家大驚

2019-05-20 00:36

紐時：銀行員懷疑川普交易不法 主管擋下不通報

2019-05-20 11:02

中美通話 王毅籲美「勿走太遠」

2019-05-20 00:29

影／黃背心之外 法國戴高樂機場出現黑背心占航廈！

2019-05-20 08:11

OPEC+減產策略 兩劇本修正

2019-05-20 00:32

越南新創AI英語教學 錢景亮

2019-05-20 00:35
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top