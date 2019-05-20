親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
美中重啟貿易戰
國際焦點
世界萬象
奇聞不要看
全球財經
美國新聞
轉角國際

郭台銘3大不合理嗆蔡英文總統：是誰在把台灣做衰？

影／粉絲太可怕？小賈MV引百萬人朝聖 冰島關閉羽毛峽谷

2019-05-20 13:35聯合報 記者尤寶琪╱即時報導

加拿大歌手兼作曲家小賈斯汀(Justin Bieber)魅力無法檔，2015年「I'll Show You」一曲在冰島東南部鮮為人知的「羽毛峽谷」(Fjaerargljufur Canyon)拍攝音樂錄影帶後，吸引大批粉絲前去朝聖，破壞當地自然生態，就算冰島當局下令關閉峽谷，也阻擋不了這些粉絲要偷溜進去拍照留念的決心，讓當地居民極度不滿，同時也突顯冰島自觀光旅遊業崛起後在保護自然生態上所面對的挑戰。

小賈斯汀2015年前去冰島「羽毛峽谷」拍攝「I'll Show You」一曲音樂錄影帶時，各種不尊重冰島文化以及破壞冰島自然景的行為舉止，就已經引發不小爭議和譴責，隨著音樂錄影帶的播出，更是吸引了大批粉絲前來朝聖。「I'll Show You」在YouTube上目前已經吸引了4.44億人次點閱。

《美聯社》報導，冰島旅遊人數年成長高達20%，從2010年的60萬人次爆增到2018年的230萬人；冰島環保局估計，小賈斯汀「I'll Show You」播出以來，已經吸引了約100萬人前來參觀峽谷；遊客爆增導致峽谷內脆弱的植物和自然生態被破壞，當局不得已下令關閉峽谷，架設警語、欄杆和公園管理員制止，但仍無法阻擋小賈斯汀粉絲的行徑。

《每日郵報》報導，「羽毛峽谷」管理員約翰絲朵提爾（Hanna Jóhannsdóttir）就表示，民眾時常會塞東西賄賂她，通常都是拿他們自己國家的特產，但她近期才拒絕一名遊客，讓遊客希望拿杜拜免費行來交換，讓她們進去參觀。

冰島環保局局長古德布蘭森（Gudmundur Ingi Gudbrandsson）表示，整個情況不能單怪小賈斯汀，但呼籲呼籲知名人士來訪時，要多多考量自己行為舉止會造成的影響。

加拿大歌手兼作曲家小賈斯汀(Justin Bieber)魅力無法檔，2015年「...
加拿大歌手兼作曲家小賈斯汀(Justin Bieber)魅力無法檔，2015年「I'll Show You」一曲在冰島東南部鮮為人知的「羽毛峽谷」拍攝音樂錄影帶後，吸引大批粉絲潛去朝聖。美聯社
分享

冰島自然生態杜拜

相關新聞

影／總理驚險連任 澳洲大選爆冷門賭盤大崩潰

2019-05-20 13:32

南海不平靜！ 美軍：美驅逐艦駛近中國聲索主權的黃岩島

2019-05-20 13:30

印度大選出口民調：莫迪大勝 反對黨：民調近乎可笑

2019-05-20 12:47

澳洲保守派確定國會過半 媒體估獲至少77席

2019-05-20 12:48

波音坦承737 MAX軟體 沒法模擬2空難潛在狀況

2019-05-20 12:40

美伊又緊張！火箭擊巴格達 川普怒：想打仗就毀滅你

2019-05-20 10:41

影／黃背心之外 法國戴高樂機場出現黑背心占航廈！

2019-05-20 08:11

川普嚴厲警告 伊朗若想打仗將被毀滅

2019-05-20 05:59

怕被踢出歐盟…瑞士公投通過加強槍管

2019-05-20 00:36

澳洲大選爆冷「氣候不敵民生」 分析家大驚

2019-05-20 00:36

奧地利爆「通俄門」 政府垮台重選

2019-05-20 00:36

歐洲議會選前…影響極右派聲勢？

2019-05-20 00:36

北極海…列強角力新戰場

2019-05-20 00:33

最後一搏...梅伊將提脫歐新法案

2019-05-20 00:30

奧地利「通俄門」 副總理下台

2019-05-20 00:30

印度國會大選出口民調：莫迪政府有望贏得壓倒性勝利

2019-05-19 23:54

埃及吉薩金字塔附近發生爆炸 炸到觀光巴士17傷

2019-05-19 22:24

波灣緊張升溫 沙烏地召集阿拉伯國家開緊急峰會

2019-05-19 22:16

不堪歐盟壓力 瑞士公投通過修訂稅制加強槍管

2019-05-19 21:45

英王室1年內第3場婚禮 女王現身溫莎城堡觀禮

2019-05-19 19:44

天候惡劣無法回航母 法7架飆風戰機在印尼緊急降落

2019-05-19 19:18

消費稅再延？日經濟走弱 執政議員憂加稅衝擊7月改選

2019-05-19 18:28

向殉職記者致哀 教宗指媒體自由是國家健全指標

2019-05-19 18:08

印度大選進入尾聲 決定國會下議院最後59席

2019-05-19 17:59

歐洲議會選舉 極右民粹政黨誓師、誓言改寫歷史

2019-05-19 16:45

委國政爭現曙光？ 雙方將於挪威調停

2019-05-19 16:20

基民黨歐洲議會選情差 傳梅克爾遭愛徒逼宮

2019-05-19 15:18

地表第2大投票將登場 看懂歐洲議會選舉

2019-05-19 14:43

澳洲勞工黨意外失利 華裔女同志無緣當外長

2019-05-19 13:51

民粹政黨集結 誓言改寫歐洲議會歷史

2019-05-19 13:51

澳洲總理莫里森連任 顯示川普「國家主義之春」擴大

2019-05-19 13:51

就因為它！2019最佳旅行國家 上演觀光客大逃殺

2019-05-19 11:00

737 Max模擬器軟體 波音首度坦承有瑕疪

2019-05-19 10:56

意外 澳洲執政聯盟守住江山

2019-05-18 23:38

影／巴黎聖母院焚毀 法國人街頭下跪、吟聖歌悼念

2019-04-16 12:51

吸菸警告標示不全 加拿大菸商敗訴賠天價

2019-03-04 20:27

發現「天使粒子」兩大功臣 將來台大演講

2017-07-22 13:36

發現天使粒子 台灣之光王康隆：「太極粒子」更貼切

2017-07-22 13:36

80載歲月尋覓 華人科學家發現「天使粒子」

2017-07-22 13:36
看更多

熱門文章

震撼！谷歌終止與華為合作 新手機不能使用Gmail、谷歌地圖

2019-05-20 07:47

影／石砸象寶寶遭暴怒母象踩死 網轟活該

2019-05-19 18:17

美下禁售令 一張圖看華為亞洲鏈叫苦

2019-05-20 00:50

中國遊客狂挖蠔 百噸棄殼加垃圾讓日本人怒了

2019-05-19 16:14

影／「畢業生學貸我全包！」美富商畢業演說宣布慨捐12.5億

2019-05-20 10:40

天候惡劣無法回航母 法7架飆風戰機在印尼緊急降落

2019-05-19 19:18

美中貿易戰 暗藏四風險

2019-05-20 00:26

貿易戰燒到客廳！央視連播多日抗美劇 今再播冰血長津湖

2019-05-19 17:27

今天開盤前 五件國際事不可不知

2019-05-20 06:48

客人是神？日本待客「太有禮」業界掀革命

2019-05-19 20:18

日本狂人專製土豪書包 外型奇特且價值百萬？！

2019-05-19 15:15

川普嚴厲警告 伊朗若想打仗將被毀滅

2019-05-20 05:59

埃及吉薩金字塔附近發生爆炸 炸到觀光巴士17傷

2019-05-19 22:24

「砍斷腿又送拐杖」貿易戰逼瘋這群人！120億美元補貼變80億...白宮記者揭血淋淋真相

2019-05-20 11:47

Godiva台裔CEO 以星巴克為師

2019-05-20 00:35

形同斷絕生路！美國多家科技業者陸續切斷對華為供貨

2019-05-20 12:03

科系決定學貸還款速度！英語系最久、這系最吃香...美大學用這招對抗新鮮人負債危機

2019-05-20 12:05

美伊又緊張！火箭擊巴格達 川普怒：想打仗就毀滅你

2019-05-20 10:41

波灣緊張升溫 沙烏地召集阿拉伯國家開緊急峰會

2019-05-19 22:16

箱根山地震活動增加 火山噴發警戒升級

2019-05-19 20:26

英王室1年內第3場婚禮 女王現身溫莎城堡觀禮

2019-05-19 19:44

潘斯大學畢典上吹捧川普 師生退席抗議

2019-05-19 16:32

谷歌暫停合作 陸媒稱 華為早備妥自主作業系統應變

2019-05-20 11:09

低油價有夠傷！沙國鬧錢荒 開徵電子菸與含糖飲料稅

2019-05-19 22:02

奧地利爆「通俄門」 政府垮台重選

2019-05-20 00:36

美下禁售令 任正非：可能撤出美國

2019-05-20 00:49

種族歧視惹爭議 歐洲歌唱賽爆氣

2019-05-19 17:04

澳大選結果凸顯經濟優先！紐時：不利全球對抗氣候變遷

2019-05-19 23:01

日本衝地方經濟 推「城泊」觀光

2019-05-20 01:15

華為遭封殺 任正非：不排除撤出美市場

2019-05-20 00:28

澳洲大選爆冷「氣候不敵民生」 分析家大驚

2019-05-20 00:36

沙國可樂 價格翻倍

2019-05-20 00:17

沈富雄：即使無川普 中美貿易失衡終須一戰

2019-05-20 12:13

中美通話 王毅籲美「勿走太遠」

2019-05-20 00:29

影／黃背心之外 法國戴高樂機場出現黑背心占航廈！

2019-05-20 08:11

魚皮造陰道 全球首名變性人接受手術：「第一次覺得像個真女人」

2019-05-20 11:00

紐時：銀行員懷疑川普交易不法 主管擋下不通報

2019-05-20 11:02

紐時：川普可能特赦犯下戰爭罪的美軍

2019-05-19 18:33

越南新創AI英語教學 錢景亮

2019-05-20 00:35

OPEC+減產策略 兩劇本修正

2019-05-20 00:32
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top