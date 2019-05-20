影／粉絲太可怕？小賈MV引百萬人朝聖 冰島關閉羽毛峽谷

2019-05-20 13:35 聯合報 記者 聯合報 記者 尤寶琪 ╱即時報導



加拿大歌手兼作曲家小賈斯汀(Justin Bieber)魅力無法檔，2015年「I'll Show You」一曲在冰島東南部鮮為人知的「羽毛峽谷」(Fjaerargljufur Canyon)拍攝音樂錄影帶後，吸引大批粉絲前去朝聖，破壞當地自然生態，就算冰島當局下令關閉峽谷，也阻擋不了這些粉絲要偷溜進去拍照留念的決心，讓當地居民極度不滿，同時也突顯冰島自觀光旅遊業崛起後在保護自然生態上所面對的挑戰。

小賈斯汀2015年前去冰島「羽毛峽谷」拍攝「I'll Show You」一曲音樂錄影帶時，各種不尊重冰島文化以及破壞冰島自然景的行為舉止，就已經引發不小爭議和譴責，隨著音樂錄影帶的播出，更是吸引了大批粉絲前來朝聖。「I'll Show You」在YouTube上目前已經吸引了4.44億人次點閱。

《美聯社》報導，冰島旅遊人數年成長高達20%，從2010年的60萬人次爆增到2018年的230萬人；冰島環保局估計，小賈斯汀「I'll Show You」播出以來，已經吸引了約100萬人前來參觀峽谷；遊客爆增導致峽谷內脆弱的植物和自然生態被破壞，當局不得已下令關閉峽谷，架設警語、欄杆和公園管理員制止，但仍無法阻擋小賈斯汀粉絲的行徑。

《每日郵報》報導，「羽毛峽谷」管理員約翰絲朵提爾（Hanna Jóhannsdóttir）就表示，民眾時常會塞東西賄賂她，通常都是拿他們自己國家的特產，但她近期才拒絕一名遊客，讓遊客希望拿杜拜免費行來交換，讓她們進去參觀。