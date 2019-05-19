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澳大選結果凸顯經濟優先！紐時：不利全球對抗氣候變遷

2019-05-19 23:01聯合報 記者陳韋廷╱即時報導

澳洲18日的國會大選跌破眾人眼鏡，主打氣候與減碳議題的勞工黨落敗，堅持發展經濟優先的執政黨自由黨聯盟獲勝。外界選前預期氣候議題將左右選舉勝負，這項預期只在某些選區中成真。

自由黨前總理艾伯特敗給了主打氣候議題的獨立候選人，其他幾位把處理氣候變遷列為優先政見的新人也都當選，但整體選舉結果顯示，澳洲人並不在意氣候變遷，長久以來一直拒絕大幅削減碳排放與煤炭經濟的保守派執政聯盟繼續執政，多數分析家均對此大感驚訝。

紐約時報報導，這場大選結果恐不利全球對抗氣候變遷，其他國家偏左派的政治人物可能會避免讓氣候成為競選議題，如加拿大總理杜魯多，而澳洲的保守派則會面臨更多憤怒的反對者及更分裂的民意。

澳洲非營利組織氣候理事會執行長麥肯錫說：「執政聯盟內部必須權衡自身立場。我認為，他們愈來愈難維持一個不談論氣候變遷的立場。」

即使對懷疑氣候變遷的人來說，相關影響也愈來愈難否認。澳洲剛經歷史上最熱夏天，該國熱帶地區正往南擴散，將風暴與登革熱帶到沒碰過這類問題的地方，而缺水則導致乾涸中河流的魚類大量死亡。

澳洲國立大學專家戈吉斯說：「現在，這一切都在即時進行中。在氣候變遷上，我們是已開發國家中最脆弱的國家之一。」

而現任總理莫里森勝選，使得因應氣候變遷更難達成共識。他和執政聯盟的勝利不僅要歸功於年紀較大、郊區經濟保守派的基本盤，還得感謝昆士蘭這個產煤農村省分暴增的支持率。

此外，執政聯盟還成功地將成本變為氣候變遷辯論中的主要議題。一項經濟模型估計，在野的勞工黨提出減少碳排放量45%的政見，將使澳洲減少16.7萬個工作機會，經濟損失2640億澳元（約台幣5點68兆元）。儘管勞工黨稱該模型「不可靠」，但莫里森及其盟友仍利用它來反對將現有減排行動擴大與投資乾淨能源，並在昆士蘭省獲得強烈迴響。

民調原顯示氣候議題主宰澳洲大選，但最終不敵民生經濟。路透
民調原顯示氣候議題主宰澳洲大選，但最終不敵民生經濟。路透
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氣候變遷澳洲

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