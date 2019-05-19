不堪歐盟壓力 瑞士公投通過修訂稅制加強槍管

2019-05-19 21:45 聯合報 記者 聯合報 記者 羅方妤 ╱即時報導



在歐盟壓力下，瑞士19日公投通過加強槍枝管制，並修改稅制停止讓外商享受過低的公司稅稅率。

gfs.bern網站進行的投票所出口民調顯示，瑞士民眾以66%贊成、34%反對通過修訂公司稅稅制與養老金案。這項稅制修改公投過關，去除了長久以來瑞士對跨國企業提供過度優惠稅率的爭議。財政部長毛瑞爾表示，公投通過讓瑞士免於被冠上避稅天堂標籤。

2017年，瑞士選民曾公投拒絕全面修訂公司稅制。批評者認為，優惠稅制讓瑞士享有吸引跨國企業的不對等優勢。

在歐盟與經濟合作暨發展組織施壓下，瑞士當局承諾會向國際標準看齊，設在瑞士的24,000家外商企業特別優惠稅率將取消。

目前這些瑞士外商企業繳給各州的公司稅享有7.8%至12%的特惠稅率，而一般瑞士企業則被課徵12%至24%的公司稅率。往後瑞士各州會將本國企業和外商一視同仁，降低本地公司稅率同時阻止跨國企業出走。

為彌補各州因此減少的19.8億美元（約台幣594億元）稅收，瑞士聯邦政府將提高各州可分得的聯邦稅收份額。

新法案將藉由增加雇主與工人繳納款項，以替聯邦政府募集資金，挹注19.8億美元（約台幣594億元）給國家養老金，平息公司稅降低影響稅收而犧牲民眾權益的疑慮。

另外，由於連串恐怖攻擊導致歐盟兩年前通過加強槍枝管制法令，禁止持有某些半自動槍枝，瑞士19日也以66%讚成的比率，公投通過比照歐盟做法加強管制槍枝。

瑞士槍枝文化興盛，18至30歲男性服完兵役後，通常都獲准保有他們服役時使用的槍枝。這次加強管制公投引發不少支持擁槍者反彈，但瑞士政府表示，若不比照歐盟標準，瑞士可能被踢出歐洲各國間往來免簽證的申根公約，造成觀光等產業巨額損失。