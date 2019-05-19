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天候惡劣無法回航母 法7架飆風戰機在印尼緊急降落

2019-05-19 19:18聯合報 記者羅方妤╱即時報導

美聯社報導，惡劣天候迫使7架參加演練的法國海軍飆風戰機印尼北部緊急降落。

當地空軍基地指揮官阿瑞夫上校說，7架飆風戰鬥機18日從位在印度洋的法國戴高樂號航空母艦起飛，90分鐘後因天候惡劣，安全降落在印尼亞齊省的蘇丹伊斯坎達．慕達空軍基地。

阿瑞夫說，戰機群當時正在印尼境外舉行操練，但在返回位於印尼蘇門答臘島西方100浬處航母時遭遇惡劣天候，迫使他們緊急降落。他19日說，印尼空軍基地人員已對這幾架戰機完成全面檢查。

法國飆風戰機準備從戴高樂號航空母艦起飛。路透
法國飆風戰機準備從戴高樂號航空母艦起飛。路透
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印尼空軍戰機

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