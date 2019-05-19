天候惡劣無法回航母 法7架飆風戰機在印尼緊急降落

2019-05-19 19:18 聯合報 記者 聯合報 記者 羅方妤 ╱即時報導



美聯社報導，惡劣天候迫使7架參加演練的法國海軍飆風戰機在印尼北部緊急降落。

當地空軍基地指揮官阿瑞夫上校說，7架飆風戰鬥機18日從位在印度洋的法國戴高樂號航空母艦起飛，90分鐘後因天候惡劣，安全降落在印尼亞齊省的蘇丹伊斯坎達．慕達空軍基地。