消費稅再延？日經濟走弱 執政議員憂加稅衝擊7月改選

2019-05-19 18:28 聯合報 記者 聯合報 記者 陳韋廷 ╱即時報導



日本政府將於10月把消費稅從8%上調為10%，但經濟走弱跡象讓部分執政的自民黨議員憂心，恐無法應付這項不受歡迎的加稅舉措，因之前的調漲不但傷害日本經濟成長，還影響到他們政治生涯。

彭博報導，日相安倍晉三此前曾兩度暫緩將消費稅從8%增至10%，外界臆測他在7月參院改選前可能再次改變心意，而20日公布的日本上一季GDP數據恐動搖他的加稅決定。

跟安倍同黨的參議員青山繁晴說，5月20日是決定消費稅命運的日子。他認為若GDP數據為負，加稅決定恐出現很大變化，但若為零甚至是微幅的正成長，那麼加稅可能就很難延後了。

他還表示，隨著美中貿易戰與中東緊張局勢加劇，今年將是再次調高消費稅的超糟糕時機點。「客觀來看，推遲徵收消費稅更合理。這肯定會對消費帶來影響。」

安倍心腹、自民黨資深議員萩生田光一也表示，即便內閣部長們重申將如期調高消費稅，但糟糕的經濟數據恐推遲加稅舉措。該黨上周發表的政策文件也跟萩生這項看法相呼應。