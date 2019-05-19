委國政爭現曙光？ 雙方將於挪威調停

2019-05-19 16:20 台灣醒報 記者呂翔禾╱台北報導



委內瑞拉政爭雙方近日於挪威展開為期數天的談判，不過外界對於能否在這次調停中談攏仍感到懷疑。（Photo from 克里姆林宮官網） 分享 facebook

委內瑞拉政爭有望止息？外媒報導，雙方談判代表將於近日在挪威奧斯陸接受斡旋，試圖就該國政爭問題進行討論。但據外媒報導，雙方僅透過第3方挪威進行傳話，沒有直接會面。也讓外界對於委國政爭能否短時間內結束存疑。

伊瓜多疑馬杜羅誠意

根據《半島電視台》報導，目前瓜伊多與馬杜羅的談判代表都已經到挪威首都奧斯陸，但瓜伊多對外宣稱他的代表並沒有要跟馬杜羅談判，他只是希望能跟挪威方聊聊，怎麼解決這次的政爭問題。如果馬杜羅要跟他談，就必須先放棄馬杜羅先前對瓜伊多「篡位」的指控，雙方才有平等對談的空間。

《半島電視台》報導，目前雙方都不排除希望外國軍事勢力進入該國干預：馬杜羅獲得中國、俄國支持，先前曾讓俄國運輸機運並進入委國；瓜伊多獲得美國、歐盟與其他50個國家的承認，近日瓜伊多更宣布，他的信使將於20日與美國南方指揮部官員碰面，似乎也希望美軍能夠介入委國政爭。

挪威扮演中立角色

根據《海峽時報》報導，由於挪威先前多次在國際舞台發揮調停作用，包括推動哥倫比亞政府與反政府武裝「哥倫比亞革命武裝力量」2016年達成和解協議，因此雙方希望能在挪威進行協商。

不過，奧斯陸大學教授布爾受訪時提醒，不要過度解讀這場會晤，「雙方坐下來談是非常積極的跡象，但重要的是不要寄予太大期望，因為以前3次正式會晤都迅速談崩了。」因此，在雙方動作頻頻下，外界仍對委國政爭能否在此次會面後談攏抱持存疑的態度。

【更多精采內容，詳見 】