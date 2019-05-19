親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
美中重啟貿易戰
國際焦點
世界萬象
奇聞不要看
全球財經
美國新聞
轉角國際

民進黨初選協調文件曝光 賴陣營：5月底提名是大前提

蔡執政3年檢討／前財長張盛和：政府財政像「漸凍人」

委國政爭現曙光？ 雙方將於挪威調停

2019-05-19 16:20台灣醒報 記者呂翔禾╱台北報導

委內瑞拉政爭雙方近日於挪威展開為期數天的談判，不過外界對於能否在這次調停中談攏仍...
委內瑞拉政爭雙方近日於挪威展開為期數天的談判，不過外界對於能否在這次調停中談攏仍感到懷疑。（Photo from 克里姆林宮官網）
分享

委內瑞拉政爭有望止息？外媒報導，雙方談判代表將於近日在挪威奧斯陸接受斡旋，試圖就該國政爭問題進行討論。但據外媒報導，雙方僅透過第3方挪威進行傳話，沒有直接會面。也讓外界對於委國政爭能否短時間內結束存疑。

伊瓜多疑馬杜羅誠意

根據《半島電視台》報導，目前瓜伊多與馬杜羅的談判代表都已經到挪威首都奧斯陸，但瓜伊多對外宣稱他的代表並沒有要跟馬杜羅談判，他只是希望能跟挪威方聊聊，怎麼解決這次的政爭問題。如果馬杜羅要跟他談，就必須先放棄馬杜羅先前對瓜伊多「篡位」的指控，雙方才有平等對談的空間。

《半島電視台》報導，目前雙方都不排除希望外國軍事勢力進入該國干預：馬杜羅獲得中國、俄國支持，先前曾讓俄國運輸機運並進入委國；瓜伊多獲得美國、歐盟與其他50個國家的承認，近日瓜伊多更宣布，他的信使將於20日與美國南方指揮部官員碰面，似乎也希望美軍能夠介入委國政爭。

挪威扮演中立角色

根據《海峽時報》報導，由於挪威先前多次在國際舞台發揮調停作用，包括推動哥倫比亞政府與反政府武裝「哥倫比亞革命武裝力量」2016年達成和解協議，因此雙方希望能在挪威進行協商。

不過，奧斯陸大學教授布爾受訪時提醒，不要過度解讀這場會晤，「雙方坐下來談是非常積極的跡象，但重要的是不要寄予太大期望，因為以前3次正式會晤都迅速談崩了。」因此，在雙方動作頻頻下，外界仍對委國政爭能否在此次會面後談攏抱持存疑的態度。

【更多精采內容，詳見

挪威瓜伊多哥倫比亞

相關新聞

歐洲議會選舉 極右民粹政黨誓師、誓言改寫歷史

2019-05-19 16:45

基民黨歐洲議會選情差 傳梅克爾遭愛徒逼宮

2019-05-19 15:18

地表第2大投票將登場 看懂歐洲議會選舉

2019-05-19 14:43

日與中亞五國協議 布局產業基礎設施

2019-05-19 14:05

澳洲勞工黨意外失利 華裔女同志無緣當外長

2019-05-19 13:51

民粹政黨集結 誓言改寫歐洲議會歷史

2019-05-19 13:51

澳洲總理莫里森連任 顯示川普「國家主義之春」擴大

2019-05-19 13:51

梅伊最後一搏 將向國會大膽提案新脫歐協議

2019-05-19 12:33

就因為它！2019最佳旅行國家 上演觀光客大逃殺

2019-05-19 11:00

民粹政黨大集合！進軍歐洲議會 誓言改寫歷史

2019-05-19 10:58

737 Max模擬器軟體 波音首度坦承有瑕疪

2019-05-19 10:56

副總理遭秘錄通俄 奧政府瓦解將提前大選

2019-05-19 09:29

巴西副總統訪中國 重啟兩國緊密關係

2019-05-19 08:36

星期人物／巴西版「國師」美國遙控 推文就能毀人仕途

2019-05-19 00:09

澳洲大選爆冷 執政聯盟逆轉保江山

2019-05-19 00:09

意外 澳洲執政聯盟守住江山

2019-05-18 23:38

民主香腸 躍選舉代名詞

2019-05-18 23:37

意外選輸的澳洲勞工黨黨魁 「不夠有總理氣質」

2019-05-18 23:25

爆冷門 澳洲總理宣布勝選

2019-05-18 22:10

意外失利 澳洲勞工黨黨魁承認敗選

2019-05-18 21:56

澳洲執政聯盟很可能保住政權 但未必單獨過半

2019-05-18 20:13

鐵票生鏽！澳洲前總理艾伯特 丟掉24年地盤

2019-05-18 18:56

出乎意料！澳洲初步計票結果 與選前民調相反

2019-05-18 18:24

澳洲大選出口民調 勞工黨小勝

2019-05-18 17:44

澳洲大選 南極也有投開票所

2019-05-18 16:39

北韓致函聯合國 抗議美扣押貨輪智誠號

2019-05-18 16:07

影／巴黎聖母院焚毀 法國人街頭下跪、吟聖歌悼念

2019-04-16 12:51

吸菸警告標示不全 加拿大菸商敗訴賠天價

2019-03-04 20:27

發現「天使粒子」兩大功臣 將來台大演講

2017-07-22 13:36

發現天使粒子 台灣之光王康隆：「太極粒子」更貼切

2017-07-22 13:36

80載歲月尋覓 華人科學家發現「天使粒子」

2017-07-22 13:36
看更多

熱門文章

超級硬漢！71歲好萊塢巨星遭飛踢 自稱無感以為被群眾推擠

2019-05-19 08:30

川普賣權係金吔！他無法容忍美股因貿易戰跌逾4%

2019-05-18 19:33

就因為它！2019最佳旅行國家 上演觀光客大逃殺

2019-05-19 11:00

貿易戰再拖下去 業界：美國黃豆恐永遠失去中國市占

2019-05-18 22:42

爆冷門 澳洲總理宣布勝選

2019-05-18 22:10

貝聿銘當年沒去英國留學改去美國 全是因為「他」

2019-05-18 21:13

陌生人幫拍照發推特 沒手機的愛爾蘭大叔1小時內被認出

2019-05-18 23:25

貿易戰歹戲拖棚 美股有壓

2019-05-18 23:42

揭密《捍衛任務3》基努李維 孤獨卻自在人生

2019-05-19 11:28

意外失利 澳洲勞工黨黨魁承認敗選

2019-05-18 21:56

日本箱根火山地震不斷噴火警戒達2級 纜車今日停駛

2019-05-19 10:48

箱根山有火山活動徵兆 纜車停駛、周邊封路

2019-05-19 09:51

泰國新生兒遭小媽媽遺棄 黑狗救嬰成英雄

2019-05-18 18:34

出乎意料！澳洲初步計票結果 與選前民調相反

2019-05-18 18:24

美擬核發90日許可證 開放華為採購零組件

2019-05-18 23:42

圖坦卡門聖甲蟲寶石如何形成 澳洲研究解開百年之謎

2019-05-19 09:40

鐵票生鏽！澳洲前總理艾伯特 丟掉24年地盤

2019-05-18 18:56

澳洲大選爆冷 執政聯盟逆轉保江山

2019-05-19 00:09

影／美大學入學考SAT傳重大變革 新增「逆境分數」

2019-05-18 17:57

共和黨議員贊成彈劾川普 他開第一槍

2019-05-19 12:33

兩利空 特斯拉股價重挫

2019-05-18 23:37

歐日汽車關稅延後… 美縮減貿易戰場 專注抗中

2019-05-18 23:53

從關稅打到科技冷戰 美對華為出手幕後盤算

2019-05-18 17:54

意外選輸的澳洲勞工黨黨魁 「不夠有總理氣質」

2019-05-18 23:25

川普又犯規！拿空軍一號拍競選短片 不在乎道德規範

2019-05-19 09:42

澳洲大選出口民調 勞工黨小勝

2019-05-18 17:44

外媒：美可能對華為部分解禁

2019-05-18 23:56

人造肉夯 食品廠瘋搶大餅

2019-05-18 23:36

日本狂人專製土豪書包 外型奇特且價值百萬？！

2019-05-19 15:15

#MeToo風起雲湧 美國男怕與女同事獨處

2019-05-18 22:20

日本北海道札幌屢現熊蹤 市政府籲民眾小心

2019-05-18 21:26

澳洲執政聯盟很可能保住政權 但未必單獨過半

2019-05-18 20:13

中國遊客狂挖蠔 百噸棄殼加垃圾讓日本人怒了

2019-05-19 16:14

華為遭封殺後 任正非首受訪：成長會放緩但有限

2019-05-19 11:34

星期人物／巴西版「國師」美國遙控 推文就能毀人仕途

2019-05-19 00:09

副總理遭秘錄通俄 奧政府瓦解將提前大選

2019-05-19 09:29

巴西副總統訪中國 重啟兩國緊密關係

2019-05-19 08:36

民粹政黨大集合！進軍歐洲議會 誓言改寫歷史

2019-05-19 10:58

美禁中國華為 日企憂影響範圍擴大

2019-05-19 14:26

美中復談遙遙無期 美股止跌要寄望下個月川習會？

2019-05-18 17:29
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top