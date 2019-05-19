日與中亞五國協議 布局產業基礎設施

2019-05-19 14:05 台灣醒報 記者施養正╱台北報導



日本勢力將前進中亞！日媒報導，日本長期關注中亞國家擁有的礦產資源，因此外交部長河野太郎18日前往塔吉克首都杜尚別與塔吉克、烏茲別克、哈薩克、吉爾吉斯及土庫曼等五國代表會談，河野表示，日本已和各國達成協議，日後將協助產業布局、建設基礎設備，使中亞地區的天然資源利益最大化。

著眼雄厚天然資源

據日本《NHK世界》指出，河野於18日晚間與塔吉克、烏茲別克、哈薩克、吉爾吉斯及土庫曼等中亞國家的外交部長，於塔吉克首都杜尚別進行會談，而日方主要目的是加強與中亞各國的連結，以此與中國及俄國相抗衡。據悉，日方看上中亞地區雄厚的礦產資源，對此，各國外交部長們回應，此次會談是為了將國內基礎建設議題提升到國際層面，以確保國家財務穩定。

此外，日方與各國達成協議，未來將協助中亞各地推展觀光產業，並加強交通、建築等經濟基礎設施，同時也將合作強化當地的商業經濟條件，將天然資源的利用最大化。報導指出，各國外長以同意與日方進行人才交流，並開放簽證通關，未來只要獲得一國簽證，即能暢行中亞五國。

與中抗衡 出口設備

《日本時報》則報導，阿富汗外交部長拉巴尼也出席18日的會談，因河野太郎日前承諾，將協助阿富汗重建和平。而本次日本召集各國聚集塔吉克，也是為了因應中國的「一帶一路」政策，希望不要因此失去偌大的天然資源庫。

報導指出，河野希望能藉由與中亞合作，大量出口日本製造的「高品質」基礎設備，19日返國之前，也將再分別與各國代表進行會談。

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