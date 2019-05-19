民粹政黨大集合！進軍歐洲議會 誓言改寫歷史

2019-05-19 10:58 聯合報 記者 聯合報 記者 徐榆涵 ╱即時報導



義大利副總理薩爾維尼（中）18日帶領歐洲極右派政黨領袖在米蘭大教堂前舉行誓師大會。美聯社 分享 facebook 義大利副總理兼內政部長薩爾維尼（Matteo Salvini）18日帶領歐洲極右派政黨領袖在米蘭大教堂前舉行誓師大會，矢言在本周的歐洲議會選舉中改寫歷史，讓民粹政黨聯盟成為歐洲議會最大黨團之一。前白宮策略長巴農（Steve Bannon）表示，民粹政黨若能在歐洲議會選舉拿下超過三成選票，對川普競選連任是一大利多。

英國衛報報導，薩爾維尼在法國極右派國民聯盟黨（National Rally）黨魁雷朋（Marine Le Pen）和其他九位民族主義政黨領袖的陪同下，引用英國作家切斯特頓（G. K. Chesterton）的話說：「真正的勇士不會因為眼前所恨而戰鬥，而是為了身後所愛」。他補充說，他的團隊會改造歐洲，「不是為了自己，而是我們的孩子」。

薩爾維尼強調，「這裡沒有極端主義者、種族主義者或法西斯主義者」，極端分子是那些以貧困和不平等名義統治歐洲20年的人。薩爾維尼和雷朋正積極推動極右派的民族和自由歐洲（ENF）黨團，望能在近期的歐洲議會大選中躍升第三大黨團。

反對薩爾維尼集會的抗議民眾聚集在米蘭森皮奧公園，並在窗戶掛上「米蘭反對法西斯」的布條。該市中間偏左派的市長沙拉（Giuseppe Sala）表示：「民族主義者不會占領這座城市。」

其他參與領袖，包括來自荷蘭自由黨領袖懷爾德斯（Geert Wilders）、丹麥人民黨主席維斯提森（Anders Vistisen）和德國另類選擇黨主席莫爾騰（Jorg Meuthen），堅持共同論調，支持打擊非法移民，同時保護歐洲文明，並將砲口統一對準法國總統馬克宏和德國總理梅克爾。

巴農接受法國媒體訪問時表示，民粹政黨若能在歐洲大選中拿下超過三成選票，對川普競選連任有好處。另外，大選的投票結果在法國尤其重要，這場選舉基本上是對馬克宏及其對「歐洲看法」的公投。巴農近幾個月來試圖在歐洲建立民族主義聯盟，自稱民粹主義政黨的非正式顧問。

與會的歐盟成員國極右政黨，據信在各國均有勢力大漲的情況。在歐洲議會投票前夕，法國民調顯示，雷朋領導的國民聯盟黨與馬克宏所屬的執政黨，實力不相上下。