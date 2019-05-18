意外選輸的澳洲勞工黨黨魁 「不夠有總理氣質」

2019-05-18 23:25 聯合報 記者 聯合報 記者 李京倫 ╱即時報導



澳洲在野勞工黨黨魁修頓（Bill Shorten）18日打電話給總理莫里森，承認在國會大選中敗選。修頓在墨爾本對失望的支持者說：「我知道你們都很難過，我也是。雖然還有幾百萬張選票沒開出，但也別抱著不切實際的希望…顯然勞工黨沒法組閣。」修頓宣布將下台負責。

澳洲執政自由黨籍前外交部長茱莉．畢紹普曾評論說，修頓缺乏個人魅力，作為總理的人格特質不如莫里森、前總理滕博爾和艾伯特。

修頓在賽馬、滑雪和港務業當過工會領袖，口才便給，精於談判，有本事說服滿屋子人支持他。

澳洲賽馬業高層人士艾杜西曾在1990年代與修頓進行勞資談判，他說：「修頓成名讓我很驚訝，當年那個小子現在出鋒頭了。他很有企圖心，政治人物都這樣，不過他很聰明，知道如何在幫馬房助理談判時達到目的。」

現年52歲的修頓在墨爾本郊區長大，在蒙納許大學拿到法學學位，後來成為工會領袖。2006年，修頓在南部塔斯馬尼亞州「比肯斯菲爾德金礦場」礦災營救行動中一舉成名，為從政打下堅實基礎。

2006年4月25日，發生一場小地震，導致一顆地下岩石移動，堵住礦場入口，一名工人死亡，14人逃出，還有兩人困在地下一公里深處，引發一場全球矚目的救援行動。

修頓當時是澳洲勞工工會全國秘書長，根據當時媒體報導，他聽聞此事後，縮短海外行程，趕赴礦災現場。

整整兩周，當救難人員忙著救出受困礦工韋伯和羅素時，修頓成了他們家屬和社區的喉舌，口齒清晰地向媒體簡報救援進度。

時任比肯斯菲爾德鎮長的伊斯特說，修頓冷靜主導大局，讓媒體持續關注受困者，不讓礦工對採礦公司的抱怨模糊焦點。

伊斯特說：「修頓一身權威氣息，一出現就鎮住全場。機會一來臨，他就毫不猶豫往上爬。」

5月9日兩名礦工脫困時，修頓已然成為全國知名人物。

2013年勞工黨因內鬥輸掉大選後，修頓成為黨魁。在他帶領下，原本一盤散沙的勞工黨，在2016年大選中拿到與執政聯盟相當接近的票數，差點出乎意料勝選，最後經過幾天計票後，才能確定勞工黨敗選。