意外失利 澳洲勞工黨黨魁承認敗選

2019-05-18 21:56 聯合報 記者 聯合報 記者 李京倫 ╱即時報導



澳洲在野勞工黨黨魁修頓已打電話給總理莫里森，承認敗選。今晚對修頓很難熬，外界原本預期他今天帶領勞工黨勝選。

修頓在墨爾本對支持者說：「我知道你們都很難過，我也是。雖然還有幾百萬張選票沒開出，但也別抱著不切實際的希望…顯然勞工黨沒法組閣。」