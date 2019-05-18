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選前民調都指他會連任失敗 澳洲總理爆冷門勝選

意外失利 澳洲勞工黨黨魁承認敗選

2019-05-18 21:56聯合報 記者李京倫╱即時報導

澳洲在野勞工黨黨魁修頓已打電話給總理莫里森，承認敗選。今晚對修頓很難熬，外界原本預期他今天帶領勞工黨勝選。

修頓在墨爾本對支持者說：「我知道你們都很難過，我也是。雖然還有幾百萬張選票沒開出，但也別抱著不切實際的希望…顯然勞工黨沒法組閣。」

修頓說：「我不會競選下任黨魁。」

澳洲勞工黨支持者在墨爾本看開票，臉色凝重。（法新社）
澳洲勞工黨支持者在墨爾本看開票，臉色凝重。（法新社）
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