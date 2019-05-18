出乎意料！澳洲初步計票結果 與選前民調相反

2019-05-18 18:24 聯合報 記者 聯合報 記者 李京倫 ╱即時報導



澳洲國會大選投票在台灣時間18日晚上六點全部結束，已開出的200萬票顯示，自由黨與國家黨執政聯盟領先，與澳洲新聞民意測驗所選前最後一次民調結果相反。選前最後民調顯示，在野勞工黨以51.5%得票率領先，但勞工黨目前得票率為49.5%。

澳洲綠黨黨魁迪納塔萊說：「選舉結果滿怪的。」