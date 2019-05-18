澳洲大選出口民調 勞工黨小勝

2019-05-18 17:44 聯合報 記者 聯合報 記者 李京倫 ╱即時報導



澳洲國會大選18日投票，東岸各州已截止投票並開始計票。根據Nine News報導，出口民調顯示，中間偏左在野勞工黨將以52%得票率，贏過自由黨與國家黨執政聯盟的48%。