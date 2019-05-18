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澳洲大選出口民調 勞工黨小勝

2019-05-18 17:44聯合報 記者李京倫╱即時報導

澳洲國會大選18日投票，東岸各州已截止投票並開始計票。根據Nine News報導，出口民調顯示，中間偏左在野勞工黨將以52%得票率，贏過自由黨與國家黨執政聯盟的48%。

根據澳洲選舉委員會已開出的15萬票計票結果，執政聯盟在眾議院拿下22席，暫時領先勞工黨的21席。

澳洲總理莫里森18日與妻子在雪梨投票。（歐新社）
澳洲總理莫里森18日與妻子在雪梨投票。（歐新社）
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