川普態度軟化 抹去美伊戰雲

美國近來不斷施壓伊朗，除終止有關國家進口伊朗石油豁免、加強經濟制裁外，還增加軍事威脅，一時中東地區戰雲密布，但美國總統川普連兩日發聲淡化外界對兩國可能開戰的疑慮，並稱不想跟伊朗發生戰爭。

美聯社報導，在外界憂心兩位鷹派幕僚恐尋求跟伊朗爆發衝突之際，川普16日表示，希望美國不要走上與伊朗開戰一途，且在一天前，他還重申希望跟伊朗對話，並推文稱「我相信伊朗很快就會想要進行談判」。

川普這番談話語氣，跟過去幾天美國與伊朗所採取一系列造成中東緊張局勢急速升級的作為形成鮮明對比，而在過去一年，美國國家安全顧問波頓跟國務卿龐培歐，則一直被外界認為是川普政府中力主對伊朗「極限施壓」的主要人物。

報導指出，對川普來說，伊朗是個特別的挑戰；儘管他對國外敵人發表的強硬言論會使支持者高興，但跟伊朗的軍事對抗，恐讓他顯得是在背棄不讓美國捲入外國糾紛的競選承諾，但對美國國會與盟友而言，他們則擔心川普做出的任何不穩定或失算的反應，都可能導致美國陷入衝突。去年，川普讓美國退出伊朗核協議並恢復對伊朗制裁。

伊朗擬在伊拉克 打代理人戰爭

另據英國衛報報導，情報界消息人士指出，三周前中東情勢緊張之際，伊朗聖城軍（Quds）領袖蘇萊曼尼（Qassem Suleimani）在伊拉克首都巴格達召集聽從伊朗影響的伊拉克武裝分子會面，告訴他們「準備打代理人戰爭」。伊朗動員區域盟友的舉動讓美國擔憂他們的中東利益正面臨迫切威脅，英國16日也提高駐伊拉克軍隊的威脅戒備等級。