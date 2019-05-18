澳洲大選 華裔女眾議員上演台港大戰

2019-05-18 13:23 世界日報 編譯 世界日報 編譯 李京倫 ／綜合17日電



澳洲朝野兩黨在墨爾本東郊齊澤姆選區都推出華裔候選人，工黨派出台裔楊千慧（右）與來自香港的自由黨對手廖嬋娥（左）角逐眾議員席位。 (Getty Images) 分享 facebook

澳洲國會大選18日投票，華爾街日報報導，由於自由黨與國家黨執政聯盟和最大在野黨工黨的支持率相差無幾，雙方都努力爭取關鍵少數華裔選民。

澳洲人口2500萬，華裔占120萬。在墨爾本市東郊齊澤姆選區，華裔人口占一成二到一成五，支持率前兩名的眾議員候選人都是華裔，為澳洲選舉首見。

華裔扮關鍵少數

工黨的楊千慧（Jennifer Yang）是台灣移民，曾擔任萬年興市市議員及市長，去年角逐墨爾本市長以不足5000票的差距敗北；自由黨與國家黨聯盟的廖嬋娥（Gladys Liu）生於香港，是華人社群領袖，曾長期出任自由黨維多利亞省省長特別助理。

開微信帳號拉票

社群網路平台微信也成為候選人爭取華裔選票的戰場，總理莫里森、工黨黨魁修頓等人都開設微信帳號。修頓為爭取華裔選票，在微信發文說，「如果我是總理，我會歡迎中國崛起」，並說他不把中國視為「戰略威脅」，而是「戰略機遇」。雖然即使修頓勝出，澳洲也不太可能解除「禁止華為供應5G網路設備」的禁令，但工黨已表示對簽署一帶一路計畫持開放態度。

根據雪梨晨鋒報和時代報委託民調機構伊普索（Ipsos）17日發表的選前最後民調結果，總理莫里森領導的執政聯盟落後工黨的差距，已較兩周前收窄兩個百分點。然而在任時間最長的工黨籍前總理霍克16日逝世，為選舉形勢帶來變數。霍克任內成功推動經濟改革，在國民心目中聲望極高，他的離世或促使更多人傾向支持工黨，影響執政盟在最後關頭的選情。

澳洲是美國盟邦，而中國是澳洲最大貿易夥伴。澳、中關係近年因中國在南海軍事部署、在南太平洋擴張勢力、在澳洲干預內部政治等作為而陷入緊張，去年8月澳洲宣布禁止中國華為和中興供應5G網路設備，使關係更惡化。

澳洲每三年舉行一次國會選舉。今年大選將改選全部151個眾議院議席、以及76個參議院議席中一半的席位。政黨或政黨聯盟在眾院獲得76席就能執政，其黨魁將擔任總理。

圖／世界日報提供 分享 facebook