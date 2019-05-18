夕陽科技！紐西蘭Kiwibank淘汰支票

2019-05-18 11:37 聯合報 記者 聯合報 記者 胡夢瑋 ╱即時報導



【編譯胡夢瑋／綜合報導】Kiwibank在16日宣布2020年2月底起廢除支票，成為紐西蘭第一家淘汰支票的主流銀行。該銀行9月起停止發行支票簿，2020年3月停止開出或接受支票。

Kiwibank總裁傑柯（Steve Jurkovich）說，支票使用率已開始走下坡並將持續下跌，「你面臨是否要將數百萬元砸在夕陽科技上」，支票處理科技已走向壽命尾聲，其授權及服務協議都需要更新。

Kiwibank只有百分之一的交易使用支票，而且只有0.5%的人會在一個月內開支票一次以上。2010年紐西蘭每個人使用支票18次，2018年已降到四次以下。傑柯說，數位銀行更簡單、快速且更便宜，顧客也贊同。

支票使用率雖下降，仍有許多支票流通。Kiwibank可能面對反彈聲浪，尤其是年齡層較高的客群，他們占經常使用支票族群的60%。

「2018年紐西蘭仍然有1800萬張支票被開立」，紐西蘭高齡者部長瑪丁（Tracey Martin）表示擔憂，並要求傑柯澄清該銀行如何幫助較年長客群適應過渡期。

傑柯表示銀行將舉辦「科技茶會」，請顧客喝茶同時教他們使用網路銀行。他不擔心顧客或政客會有反彈聲浪，「我們必須把眼光放遠，做正確的決定，大量證據顯示，有比支票聰明的方法」。

然而，不只有開支票的顧客會受到衝擊。眾多紐西蘭人仍然收到支票，像是祖父母給的生日禮金、股利等。慈善機構、學校跟工人也仍收到支票。

Kiwibank正與大量開出支票的機構，包括政府部門，想辦法如何逐漸淘汰支票。過去12個月，該銀行已停止接受處理起來昂貴又緩慢的外匯支票。

紐西蘭支付清算系統Payments NZ執行長維金斯（Steve Wiggins）對Kiwibank廢除支票一舉不意外。他說，Payments NZ處理的支票從2013年的5300萬張驟降至2018年的1800萬張。「這是一個數量少且處理成本高昂的系統，銀行應想辦法轉換到數位空間。當然，全面廢除支票不是那麼簡單。」

維金斯說，有些民眾會拿到國外的股利支票，包括來自支票還很盛行的北美支票，這也是問題。

傑柯表示，Kiwibank雖是紐西蘭主流銀行廢除支票先驅，但中國建設銀行及中國銀行進入紐國時，就未使用支票。