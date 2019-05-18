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澳洲今大選 新政府有五挑戰

2019-05-18 01:33經濟日報 編譯鍾詠翔／綜合外電

澳洲國會選舉將於18日登場，專家認為，無論誰勝選，都將面臨就業市場可能已觸頂、消費者信心低迷、產能利用率下滑、經濟成長放緩對就業的衝擊滯後、澳幣展望烏雲罩頂等五大挑戰。

彭博資訊報導，經濟學家預料，在新政府上台的第一年，澳洲央行至少須降息兩次，為經濟注入強心針。以下為澳洲已亮起紅燈的五大經濟問題。

就業市場可能已觸頂：澳洲國民銀行（NAB）的就業指數跌落至2016年初以來的最低水準，釋出勞動力市場即將反轉下行的強烈信號。

消費者信心低迷：以往只要就業市場升溫，消費者信心就升高，但近年澳洲的情況並非如此。雖然就業市場強，但澳洲家庭因負債總額飆上歷史新高，勞工工資又原地踏步，始終面臨沉重壓力。

產能利用率下降：此數據下滑可能預示就業市場疲軟，預料需求強到足以擴大設備和人員支出的企業家數減少。

經濟成長放緩對就業的衝擊滯後：澳洲去年第4季國內生產毛額（GDP）較前季成長0.2%，不如預期。經濟學家表示，對澳洲的最大憂慮是經濟成長大幅降溫尚未影響就業數據。就業通常是滯後指標。

澳幣前景堪憂：澳幣面臨的變數包括國會大選、貿易戰、國內經濟成長動能疲軟。澳幣本月來貶約2.3%，貶破70美分兌1澳幣。St. George銀行資深經濟學家陳賈努（音譯）表示，貿易戰帶來不確定性，短線澳幣匯價可能貶破68美分。

澳洲

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