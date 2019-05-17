英國工黨稱 與梅伊政府達成脫歐協議共識「機率是零」

2019-05-17 17:23 聯合報 記者 聯合報 記者 莊蕙嘉 ╱即時報導



英國國會下議院預定在下月初第四度表決政府版脫歐協議，但情勢依舊不樂觀。反對黨工黨一名不願具名的消息來源表示，不可能和梅伊政府達成共識。