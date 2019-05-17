「垃圾戰」升溫 菲律賓召回駐加國大使

2019-05-17 18:22 世界日報 編譯 世界日報 編譯 羅方妤 ╱綜合16日電



菲律賓宣布召回駐加拿大大使，抗議加國沒有如期在15日運回於2014年送往菲國的垃圾。這些垃圾數量達上百個貨櫃，多半是尿布等家庭垃圾，卻標示為可回收廢棄物；菲國總統府發言人帕內洛16日在記者會上放話，如果加拿大持續漠視這個問題，菲國將毫不猶豫跟加拿大斷交。

菲律賓總統杜特蒂不滿加拿大遲遲沒有處理這批垃圾，他上月曾表示要親自把這些垃圾運回加拿大。菲國外交部長陸辛說：「我們在15日午夜已寄出召回駐加大使的信函。由於加國錯過15日截止期限，我們將縮編駐加外交人員，直到垃圾貨櫃運回加國。」

路透報導，陸辛也將矛頭指向這些菲律賓外交官，稱他們沒有盡力讓加國保證取回垃圾，譴責他們為了維持友好關係而違抗總統的命令。

法新社報導，自從一家加拿大公司在2013到2014年間，將約100個誤標註為可回收的貨櫃垃圾運到菲律賓港口後，兩國關係每況愈下。

杜特蒂上月23日曾表示，他將把這些加拿大丟到菲律賓的垃圾送回去，並喊話如果加國不回應，他將宣戰，還威脅要包船把垃圾倒在加拿大海灘上，讓加國「吃了它們」。

加拿大駐馬尼拉大使館說，他們正在和菲國密切協商，希望將這批垃圾貨櫃盡快運回加國，並表態會承擔清理和運輸等費用。不過加國方面表示，將垃圾運回加拿大需要多層手續，因此未趕在菲國15日「最後通牒」前處理完畢，至今也遲遲未明確給出明確日期。

這些垃圾貨櫃有的仍存放在馬尼拉港，有的則已運往掩埋場。

菲國法庭在2016年下令必須由進口商出資，將這些垃圾運回加拿大。同年加拿大修改相關法規，避免同樣事情再度發生。