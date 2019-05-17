澳洲大選 在野黨魁拚翻轉 學包水餃拉攏華裔

2019-05-17 18:21 世界日報 編譯 世界日報 編譯 張佑生 ／綜合16日電



澳洲國會大選18日投票，備受愛戴的工黨籍前總理霍克16日過世，對於民調領先的工黨可能有催票效果；工黨領袖修頓16日則到雪梨一間中餐館學包餃子，稱它們為「民主餃子」，爭取華裔選民支持。

霍克帶領工黨一連贏得四次大選，數天前才與修頓會面，誇修頓具備團結澳洲民眾的技巧與勇氣。霍克與修頓都出身律師，轉而擔任工會領袖，然後從政。

澳洲國會大選將改選眾議院全數151席及超過半數的參議院76席。

「澳洲金融評論報」與伊普索民調機構16日發布的民調顯示，在野的工黨以51%的支持率領先自由黨與國家黨執政聯盟的49%；兩星期前工黨以52%領先執政聯盟的48%。

51%的受訪者相信工黨會贏得大選，看好總理莫里森領銜的執政聯盟蟬聯的只有32%。

修頓做最後衝刺，16日到中餐館學包餃子，餐館老闆對修頓的拉票活動留下深刻印象，表示願意給修頓提供兼職工作。修頓幽默地回答︰「我正在找另一份工作，很感激你給我這份兼職。如果有意外情況發生，我將在19日與你聯繫。」

修頓承諾舉行諮詢性公投，決定澳洲是否切斷與英國的關聯，改制共和，不再奉英國女王為國家元首，並取消英王所任命之總督。有意思的是，修頓的妻子就是澳洲前總督布萊斯女士。

修頓也主張澳洲將採取更為獨立自主的外交政策，被解讀為澳洲可能不會像現在這樣配合美國，採取敵視中國的態度。