親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
美中重啟貿易戰
國際焦點
世界萬象
奇聞不要看
全球財經
美國新聞
轉角國際

她問過世父親「吃飽沒」卻擲嘸筊 兒說這句話後連擲3聖筊

「你參加過318？這邊請」 談國境線上的言論自由

曾為六四學生落淚 澳前總理霍克89歲辭世

2019-05-17 18:21世界日報 編譯張佑生╱綜合16日電

澳洲任期最長的工黨總理霍克（Bob Hawke）16日在雪梨家中過世，享壽89歲。霍克自1983年起連續帶領工黨贏得四次大選，也是工黨在位最久的總理，任職九年。1989年中國六四天安門事件發生時，霍克還在澳洲國會的哀悼會上落淚致詞。

法新社報導，霍克的第二任妻子阿爾普蓋特16日透過聲明表示，「今天我們失去了霍克，一個偉大的澳洲人。許多人會說，他是戰後時期最偉大的澳洲人。」「他在家中平靜辭世。」

霍克橫掃1980年代澳洲政壇，是澳洲左翼政黨工黨任職最久的總理，任期從1983年3月至1991年12月，最後因為黨內逼宮而下台。

霍克任內推動多向經濟改革措施，更提出了建立亞太經濟合作會議（APEC）的概念，霍克也因此被封為「APEC之父」。特別的是，霍克喝啤酒的速度驚人，還曾在英國牛津創下啤酒大胃王紀錄；霍克也是個感性之人，曾在北京天安門廣場發生浴血事件時，為遭共產黨軍事鎮壓的中國學生落淚，當時他更提出讓中國留學生延長簽證一年，避免他們回國可能受到生命威脅；對於澳洲政壇而言，霍克堪稱重要的存在。

在傳出霍克死訊的同時，澳洲本周末將舉辦大選，目前工黨聲勢領先。

澳洲天安門

相關新聞

貝聿銘設計甘迺迪圖書館 背後有另一段緣分

2019-05-17 18:20

英國工黨稱 與梅伊政府達成脫歐協議共識「機率是零」

2019-05-17 17:23

美對北韓變軟？三年來首次 南韓同意企業代表到開城

2019-05-17 16:53

運飛彈上小艇照片 引爆美伊對立

2019-05-17 18:23

「垃圾戰」升溫 菲律賓召回駐加國大使

2019-05-17 18:22

澳洲大選 在野黨魁拚翻轉 學包水餃拉攏華裔

2019-05-17 18:21

梅伊下台倒數 英國前外相強森將爭黨魁

2019-05-17 18:21

占領駐美使館數週 警驅離支持馬杜洛抗議人士

2019-05-17 18:15

會伊拉克武裝團體 伊朗擬打代理人戰爭

2019-05-17 14:37

伊朗軍事領袖與伊武裝分子會面 「代理人戰爭」即將開打

2019-05-17 10:32

WTO食品禁令敗訴 日媒：安倍晉三罕見震怒

2019-05-17 10:08

楊潔篪訪日 今與安倍會談

2019-05-17 10:01

白宮前官員：盼美政府這次勿干預台灣選舉

2019-05-17 10:00

國防靠美國，發財靠中國：澳洲守得住「南太平洋後院」？

2019-05-17 08:30

建築大師貝聿銘去世享壽102歲 多件驚世巨作傳世

2019-05-17 06:09

澳洲明大選 工黨拚變天

2019-05-17 00:02

一張飛彈照片 引爆美伊對立

2019-05-16 23:59

英相梅伊下台倒數 強生表態爭取保守黨黨魁

2019-05-16 23:15

到中餐廳學包水餃 澳洲工黨黨魁拉攏華裔選民

2019-05-16 23:10

荷媒：華為在荷電信商網絡藏後門

2019-05-16 22:40

嫌錢太多？ 基金會呼籲停止捐給聖母院重建

2019-05-16 22:21

加拿大未如期運回垃圾 菲律賓召回大使抗議

2019-05-16 18:58

任期最長澳洲工黨總理霍克過世 享壽89歲

2019-05-16 18:53

新加坡海防展 特色軍火月曆超吸睛

2019-05-16 18:22

令和初次呈遞到任國書 皇室馬車吸睛

2019-05-16 18:19

新加坡海防展 潛艦護衛艦無人載具受關注

2019-05-16 18:18

兩韓統一要多少錢？ 美國智庫估這個價

2019-05-16 17:20

捐個血個資就外泄? 這個國家出事不是第一次

2019-05-16 15:37

加國仍未取回垃圾貨櫃 菲律賓召回大使抗議

2019-05-16 14:59

佐科威連任印尼總統的包袱：國內民意對中資的不滿情緒漸增

2019-05-10 09:31

影／巴黎聖母院焚毀 法國人街頭下跪、吟聖歌悼念

2019-04-16 12:51

吸菸警告標示不全 加拿大菸商敗訴賠天價

2019-03-04 20:27

發現「天使粒子」兩大功臣 將來台大演講

2017-07-22 13:36

發現天使粒子 台灣之光王康隆：「太極粒子」更貼切

2017-07-22 13:36

80載歲月尋覓 華人科學家發現「天使粒子」

2017-07-22 13:36
看更多

熱門文章

建築大師貝聿銘去世享壽102歲 多件驚世巨作傳世

2019-05-17 06:09

NBA最美女記者身材太辣 被封「日本第一美臀」

2019-05-17 10:08

華為暴風圈擴大 美將列70家陸企黑名單

2019-05-17 00:12

曾被日本人打敗...如今川普把氣出到中國身上？

2019-05-17 11:00

反制？陸商大規模取消美國豬肉訂單

2019-05-17 09:57

班農與弗里曼聯手 貿易戰難休兵

2019-05-16 20:38

美國將封殺華為 梅克爾：德國立場不變

2019-05-16 21:24

日本正妹牙醫助理太正 病患爆滿就想看她

2019-05-17 14:02

世界知名建築師貝聿銘逝世 享壽102歲

2019-05-17 06:19

Airbnb訂一晚4000元住宿 找好久才知是路邊簡陋貨櫃屋

2019-05-17 12:14

美國若對中國實施下波關稅 台灣GDP成長率恐腰斬

2019-05-17 09:38

美國封鎖華為 德法日英加態度反應不一

2019-05-17 11:42

美商務部長：對華為出口管制17日生效

2019-05-17 03:22

影／改建羅浮宮時被唾棄 貝聿銘：曾不敢走在巴黎街頭

2019-05-17 13:05

F-16撞上加州建築物起火 飛行員彈射逃生

2019-05-17 07:47

川普移民政策 大規模改革

2019-05-17 01:53

道瓊勁升逾200點 華為禁令拖累晶片股 費半下跌1.7%

2019-05-17 07:00

彭博：美封殺華為…非關國安

2019-05-17 00:22

貝聿銘登峰造極之作！ 羅浮宮蓋金字塔一度被罵翻

2019-05-17 14:07

克魯曼：川普貿易政策該批 但批評者也搞錯2點

2019-05-16 18:48

中美貿易戰「三大分歧」 金燦榮透露談判細節

2019-05-17 15:28

彭博資訊專欄／貿易戰…東南亞不會是贏家

2019-05-17 02:04

馬克宏潑川普冷水：法國不會對華為實施過度保護主義

2019-05-16 18:35

日經：華為未雨綢繆 已囤積一年所需關鍵零件

2019-05-17 09:03

荷媒：華為在荷電信商網絡藏後門

2019-05-16 22:40

中共官媒3天連發10文 中宣部加入轟美行列

2019-05-17 11:12

「中美貿易戰 最悲觀預估」 汪洋：陸GDP 恐損1個百分點

2019-05-17 00:09

英相梅伊下台倒數 強生表態爭取保守黨黨魁

2019-05-16 23:15

一張飛彈照片 引爆美伊對立

2019-05-16 23:59

WTO食品禁令敗訴 日媒：安倍晉三罕見震怒

2019-05-17 10:08

莫內再創紀錄！《乾草堆》登拍賣史上最貴印象畫

2019-05-17 07:07

歐洲串連與台灣同行 布魯塞爾街頭國旗飄揚

2019-05-16 18:54

美中大戰 衝擊最藍的藍籌股

2019-05-17 01:53

19歲孕婦慘遭開腹奪嬰 丈夫痛哭

2019-05-17 14:50

美封殺華為 衝擊恐波及全球科技供應鏈

2019-05-16 23:38

道瓊早盤勁揚逾220點 沃爾瑪、思科財報告捷大漲

2019-05-16 22:34

米努勤月底赴陸？ 北京：不清楚

2019-05-17 00:30

白宮前官員：盼美政府這次勿干預台灣選舉

2019-05-17 10:00

伊朗軍事領袖與伊武裝分子會面 「代理人戰爭」即將開打

2019-05-17 10:32

比特幣一度重挫20% 跌破6,200美元

2019-05-17 15:08
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top