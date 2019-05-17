曾為六四學生落淚 澳前總理霍克89歲辭世

2019-05-17 18:21 世界日報 編譯 世界日報 編譯 張佑生 ╱綜合16日電



澳洲任期最長的工黨總理霍克（Bob Hawke）16日在雪梨家中過世，享壽89歲。霍克自1983年起連續帶領工黨贏得四次大選，也是工黨在位最久的總理，任職九年。1989年中國六四天安門事件發生時，霍克還在澳洲國會的哀悼會上落淚致詞。

法新社報導，霍克的第二任妻子阿爾普蓋特16日透過聲明表示，「今天我們失去了霍克，一個偉大的澳洲人。許多人會說，他是戰後時期最偉大的澳洲人。」「他在家中平靜辭世。」

霍克橫掃1980年代澳洲政壇，是澳洲左翼政黨工黨任職最久的總理，任期從1983年3月至1991年12月，最後因為黨內逼宮而下台。

霍克任內推動多向經濟改革措施，更提出了建立亞太經濟合作會議（APEC）的概念，霍克也因此被封為「APEC之父」。特別的是，霍克喝啤酒的速度驚人，還曾在英國牛津創下啤酒大胃王紀錄；霍克也是個感性之人，曾在北京天安門廣場發生浴血事件時，為遭共產黨軍事鎮壓的中國學生落淚，當時他更提出讓中國留學生延長簽證一年，避免他們回國可能受到生命威脅；對於澳洲政壇而言，霍克堪稱重要的存在。

在傳出霍克死訊的同時，澳洲本周末將舉辦大選，目前工黨聲勢領先。