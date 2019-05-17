影／改建羅浮宮時被唾棄 貝聿銘：曾不敢走在巴黎街頭

2019-05-17 13:05 聯合報 記者 聯合報 記者 周辰陽 ╱即時報導



國際知名建築大師貝聿銘16日去世，享嵩壽102歲，貝聿銘之子貝禮中向媒體證實他的死訊。貝聿銘一生在世界各地留下眾多經典作品，其中最著名的就屬巴黎羅浮宮的玻璃金字塔。這座建築今年慶祝啟用30周年，但當時建造時卻面臨排山倒海的反對壓力，主導這項計畫的貝聿銘還曾說自己有段時間「不敢走在巴黎街頭」。

對一般人來說，貝聿銘最出名作品就是羅浮宮玻璃金字塔。當時在法國總統密特朗強力護航下，整件羅浮宮擴建工程直接委託華裔美國人貝聿銘設計，一開始就讓許多排外的法國人不解。

後來，以「讓光線來做設計」為理念的貝聿銘，提出用玻璃金字塔為主軸來改建，更是遭法國媒體冷言嘲諷。貝聿銘生前受訪談起這段回憶，坦承：「整整一年半的時間像在地獄，我不敢走在巴黎街頭。」一旦被人認出，民眾甚至會當街斥責。

最後，貝聿銘團隊爭取到文化界要角支持，也接受時任巴黎市長席哈克（1995至2007年任法國總統）建議，在羅浮宮廣場放置全尺寸模型，有效減緩批評聲浪。

建設過程中貝聿銘知道，打造玻璃金字塔最重要的就是玻璃要清透，讓人透視過去不會扭曲變色，且要夠堅固才能確保安全。然而這樣的堅持難倒法國工程師團隊，為此貝聿銘特別向德國取經，找到一個用在噴射機的樣品，交給法國老牌玻璃製造商聖戈班研究。聖戈班特別重新起用老作坊與古手法，終於成功研製出符合要求的作品。

這座玻璃金字塔完工後，作為羅浮宮的入口，成功將各個獨立的宮殿連結起來，加上場館布局、周邊商店街、停車場等重新設計，製造出一個流暢的參觀動線，光線也得以透進地下室，製造出明亮的空間感，讓這座本以老舊的博物館重獲新生。

1988年3月，貝聿銘在羅浮宮擴建工程卓越表現獲得密特朗表彰。就在竣工金字塔內，密特朗授予貝聿銘法國最為尊貴的榮譽騎士勳章。現在，玻璃金字塔也被法國人視為驕傲的地標。