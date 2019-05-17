伊朗軍事領袖與伊武裝分子會面 「代理人戰爭」即將開打

2019-05-17 10:32 聯合報 記者 聯合報 記者 胡夢瑋 ╱即時報導



英國衛報報導，伊朗著名的軍事領袖近期在伊拉克首都巴格達與伊拉克武裝分子會面，告訴他們「準備打代理人戰爭」。英國16日提高駐伊拉克軍隊的威脅戒備等級。

根據情報界消息人士，三周前，中東情勢緊張之際，聖城軍（Quds）領袖蘇萊曼尼（Qassem Suleimani）召集聽從伊朗影響的武裝分子見面。據了解，伊朗動員區域盟友的舉動讓美國擔憂他們的中東利益正面臨迫切威脅。

儘管蘇萊曼尼過去五年來經常與伊拉克什葉派（Shia）各團體領袖會面，這次的集會不一樣。匿名消息來源說，「雖然不是宣告開戰，但也相去不遠」。

這場會面讓美國、英國及伊拉克的外交單位動起來，這些國家試圖化解伊朗及美國間的衝突，也擔心伊拉克可能成為衝突現場。

根據消息人士，伊拉克「人民動員組織」（PMUs）旗下的武裝分子團體參加蘇萊曼尼此次會面。一名得知這場會面的高層官員向西方官員表示擔憂。

身為聖城軍領袖的蘇萊曼尼在民兵的策略方向及主要行動上扮演重要角色。過去15年，他是伊朗在伊拉克、敘利亞最具影響力的中間人，幫助伊朗鞏固在伊拉克、敘利亞的勢力，嘗試在中東塑造有利伊朗的局面。

美國對於伊朗在中東的代理人活動愈來愈直言不諱，美國總統川普本月點名巴勒斯坦伊斯蘭聖戰組織涉及從加薩走廊發射火箭攻擊以色列。該組織獲得伊朗及黎巴嫩真主黨（Hezbollah）金援。