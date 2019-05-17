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WTO食品禁令敗訴 日媒：安倍晉三罕見震怒

2019-05-17 10:08聯合報 記者蔡佩芳╱即時報導

日本首相安倍晉三（左）與加拿大總理杜魯多的聯合記者會中，曾表達推動WTO改革決心...
日本首相安倍晉三（左）與加拿大總理杜魯多的聯合記者會中，曾表達推動WTO改革決心。 （美聯社）
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日本外務省16日在自民黨黨中央會議上，對於世界貿易組織（WTO）爭端解決機制認可南韓限制日本水產品進口的裁決，承認應對不足，戰略層面需要反省。

會中，部分議員要求研議對南韓的報復措施，以及對水產業者的救濟。這可能成為日本政府今後商議重點。

日本因南韓禁止日本8縣產水產進口，2015年向WTO提起訴訟，指南韓具差別性且超過必要的貿易限制違反國際貿易規則，爭端解決機制一審裁決日本勝訴，要求南韓修正，二審結果本月11日發表，推翻一審裁決，認定南韓限制措施妥適。

共同社等報導，自民黨16日召開水產、外交聯合會議。外務省說明，WTO上訴機構以一審時專家裁決的法律分析不充分為由，推翻其裁決，可能是因食品安全爭論容易傾向於謹慎判斷，而影響到了結果。

外務省幹部在會議上指稱，政府整體未能充分基於食品安全狀況斟酌戰略，需要反省。在需要高度政治判斷的場合，過度依賴僱用的專家與律師事務所等，也是需反省之處。

產經新聞指出，WTO訴訟被逆轉出乎外務省預料之外，也讓首相官邸對外務省極為不滿，認為外務省因一審勝訴便有所輕慢。外務省人士透露，日本首相安倍晉三雷霆大怒，第一次看到安倍如此生氣並試圖壓抑自己情緒的模樣。

會中也有議員主張探討對抗韓國的措施，但沒有具體化。自民黨水產綜合調查會會長濱田靖一會後對媒體表示「這或許是選項之一，但需要討論。」

南韓WTO自民黨

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