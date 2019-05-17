白宮前官員：盼美政府這次勿干預台灣選舉

2019-05-17 10:00 聯合報 記者 聯合報 記者 張加 ╱即時報導



白宮前資深官員葛林受訪指出，希望川普政府謹慎對待台灣選舉，不要發表評論，不要干預台灣選舉。

曾在小布希政府擔任國安會亞太資深主任、現為「戰略暨國際研究中心」（CSIS）亞洲事務資深副會長的葛林（Michael Green）15日在CSIS一場活動後接受採訪。

關於宣布參與國民黨總統初選的鴻海董事長郭台銘近日發表「兩個中國」論，是否可能引起美方關切，葛林回應，總統是台灣人民的選擇，而非華府的選擇。

葛林表示，他認為過去歐巴馬政府某種程度上透過批評當時為民進黨總統參選人的蔡英文，干預了台灣選舉；他希望川普政府能夠非常謹慎，不要對相關議題發表評論。

葛林指出，歐巴馬政府當時對蔡英文所做的事是個錯誤。葛林指的是2012年台灣總統大選前，蔡英文訪美，金融時報引述一位不具名的美方官員說法，稱歐巴馬政府擔心若蔡英文當選，可能升高兩岸關係緊張。

葛林說，台灣總統由台灣人民決定，該為台灣人民負責，不過為了治理和領導台灣，需要管控與美國的關係，但美方不該決定在兩岸關係中，哪些言論適當或不適當。

至於行政院前院長賴清德近日稱，若自己當選總統，也不會宣布台灣獨立，此番言論是否能讓華府與北京較為放心？葛林表示，不確定賴清德的說法對北京會有何影響，但華府與台灣領導人有廣泛的共識，理解台灣的生存環境，需要與華府建立某種程度的信任與友誼。