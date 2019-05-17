華裔建築大師貝聿銘去世 享壽102歲

2019-05-17 06:09 聯合報 編譯 聯合報 編譯 田思怡 ／即時報導



貝聿銘。 圖／聯合報系資料照片 分享 facebook 華裔建築大師貝聿銘去世，享壽102歲，他的代表作品是巴黎羅浮宮的玻璃金字塔。

「讓光線來做設計」是貝聿銘的名言。「建築是對陽光下的各種體量的精確的、正確的和卓越的處理。」