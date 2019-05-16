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一張飛彈照片 引爆美伊對立

2019-05-16 23:59聯合報 編譯張佑生／綜合報導

國會眾院議長波洛西說，若無國會授權，白宮無權下令在中東動武。圖為川普總統（左）與...
國會眾院議長波洛西說，若無國會授權，白宮無權下令在中東動武。圖為川普總統（左）與波洛西在華府的活動碰頭。（美聯社）
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美國以自身及盟邦利益恐受威脅為由，猛然對伊朗升高軍事壓力。紐約時報引述三名官員的話具體指出，主因是美方取得波灣地區伊朗革命衛隊與民兵運飛彈上小艇的照片。

美方另外獲得的情資讓其擔心，伊朗革命衛隊會以這些飛彈攻擊美國海軍艦艇，甚至外國商船；與伊朗關係密切的阿拉伯武裝團體會攻擊駐守在伊拉克的美軍。

不過，對於新情資應該提高警覺到何種程度，不僅英國與美國不同調，白宮、五角大廈、中央情報局也莫衷一是，甚至傳出川普不滿國安顧問波頓及國務卿龐培歐的強硬立場。

三名官員告訴紐時，波頓與龐培歐主張，研判飛彈照片與相關情資，意味伊朗準備攻擊美軍。這說明了美國上個星期為何急調林肯號航空母艦打擊群B-52和重型轟炸機到波斯灣。

華盛頓郵報引述白宮匿名官員的話表示：「他們（波頓與龐培歐）衝太快，惹得川普不開心 」

官員解釋，波頓就任前就主張推動伊朗政權轉移，川普雖然也一直猛批伊朗，但主要是希望迫使伊朗重談核武與飛彈協議，而非開戰。

波頓和龐培歐以外的白宮官員與參眾兩院的資深議員，以及歐洲盟邦，大多數都認為伊朗的舉動出於自保，擔心遭美國攻擊。

美國主導的抗伊斯蘭國聯軍副司令官、英國少將吉卡就指出，伊朗的風險並未升高，也不構成立即威脅。

國務院十五日下令撤離駐伊拉克使領館的非必要人員，資深官員斥為大驚小怪，認為恐怕會讓外交人員更危險。

在民主黨籍的眾院議長波洛西批評行政部門黑箱作業，以及採取任何軍事行動必須事先徵求國會同意後，情報單位十六日將對國會高層簡報最新情資。

國防部尚未公布已解密、伊朗裝設飛彈上小艇的照片，但白宮官員認為照片不足以讓美國民眾和國會議員以及盟邦相信，這證明伊朗構成新的威脅。尚未解密的照片顯示伊朗革命衛隊在幾個港口把飛彈裝上小艇。

伊朗龐培歐川普伊拉克

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