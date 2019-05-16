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英相梅伊下台倒數 強生表態爭取保守黨黨魁

2019-05-16 23:15聯合報 記者莊蕙嘉╱即時報導

英國首相梅伊脫歐案焦頭爛額，今年3月時表示若國會願意通過內閣版脫歐協議，願意在任務完成後辭職，亦傳出執政保守黨要求她下周提出去職日期。

保守黨籍前外相強生16日證實，會在梅伊請辭後爭取保守黨黨魁位子。他出席曼徹斯特的一場企業活動時表示：「當然我會爭取（黨魁）。」

54歲的強生是保守黨疑歐派大將，強烈支持脫歐。他曾於2008年至2016年擔任倫敦市長。

保守黨「1922委員會」主席布雷迪11日表示，梅伊下周會晤委員會時，應該要確定請辭日期，不過確定的日期應該會在國會下議院下月初表決脫歐協議後才會明朗。

英國前外相強生16日表態，將等首相梅伊辭職後參選保守黨黨魁。（路透）
英國前外相強生16日表態，將等首相梅伊辭職後參選保守黨黨魁。（路透）
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保守黨脫歐梅伊

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