英相梅伊下台倒數 強生表態爭取保守黨黨魁

2019-05-16 23:15 聯合報 記者 聯合報 記者 莊蕙嘉 ╱即時報導



英國首相梅伊為脫歐案焦頭爛額，今年3月時表示若國會願意通過內閣版脫歐協議，願意在任務完成後辭職，亦傳出執政保守黨要求她下周提出去職日期。

保守黨籍前外相強生16日證實，會在梅伊請辭後爭取保守黨黨魁位子。他出席曼徹斯特的一場企業活動時表示：「當然我會爭取（黨魁）。」

54歲的強生是保守黨疑歐派大將，強烈支持脫歐。他曾於2008年至2016年擔任倫敦市長。