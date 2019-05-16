到中餐廳學包水餃 澳洲工黨黨魁拉攏華裔選民

2019-05-16 23:10 聯合報 記者 聯合報 記者 張佑生 ╱即時報導



澳洲18日舉行大選，在野工黨領袖修頓16日去雪梨一間中餐館學包餃子，稱它們為「民主餃子」，爭取華裔選民支持。

餐館老闆對修頓的拉票活動留下深刻印象，表示願意給修頓提供兼職工作。修頓幽默地回答︰「我正在找另一份工作，很感激你給我這份兼職。如果有意外情況發生，我將在周日（19日）與你聯繫。」

選前民調顯示，修頓贏得大選，澳洲變天的機率很高。