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超過半數歐盟民眾認為「歐盟將在20年內解體」

2019-05-16 14:03聯合報 記者胡夢瑋╱即時報導

衛報報導，最新民調顯示，雖然許多人支持歐盟，多數歐盟民眾認為歐盟將在20年內解體。

法國、德國、比利時、義大利、荷蘭、奧地利、斯洛伐克、羅馬尼亞、希臘、捷克及波蘭，接受調查的民眾認為歐盟解體將在未來10年至20年發生。

調查結果以法國最顯著。歐洲外交關係委員會（ECFR）委託進行的調查顯示，58%的法國人認為歐盟可能在20年內解體，比率僅次於斯洛伐克的66%。

輿觀調查公司（YouGov）在14個國家進行民調，這些國家占歐洲議會80%席次。認為歐盟一個世代內會解體比率低於五成的國家只有瑞典（44%）、丹麥（41%）及西班牙（40%）。

三成受訪民眾認為，歐盟成員國家爆發衝突是有可能的。在法國、波蘭，將近三分之一認為戰爭可能發生。打算在下周歐洲議會選舉投票給極端主義者或不想投票的人感受更強烈。46%的法國國民聯盟黨（RN）支持者、41％的德國另類選擇黨（AfD）支持者有這樣的看法。

歐洲人也擔心繁榮不保。只有三分之一的德國人及四分之一的義大利、法國人，在月底時有多餘的錢可隨意運用。

隨著極端主義政黨RN、AfD選情看好，歐洲議會新會期7月開始後會更分歧，議會癱瘓的風險更高。歐洲執委會主席容克（Jean Claude Juncker）呼籲投票者不要利用選票抗議。

認為本國或歐盟甚至兩者政治運作欠佳的選民達四分之三，在法國，只有15%認為政治系統運作得很好。

不過，「歐盟晴雨表」最新數據顯示，三分之二的歐洲人對於歐盟有正向看法，是1983年以來最高的紀錄。

歐洲外交關係委員會主管倫納德（Mark Leonard）說，親歐盟政黨的首要任務是要喚醒「沈默的多數」。「支持歐盟存在的比率是1983年以來最高，但大多數選民害怕歐盟解體。親歐盟政黨必須利用害怕選舉失利的心理，動員沈默的多數。仍然有9700萬票能被說服」。

調查指出，92%的人認為，若歐盟解體，將對他們不利，主要原因包括將失去在其他歐盟國做生意、旅行、工作的權利。

超過半數的歐盟民眾認為歐盟將在20年內解體。路透社
超過半數的歐盟民眾認為歐盟將在20年內解體。路透社
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