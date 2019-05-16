德國連5起離奇十字弓命案 疑自殺協定

2019-05-16 14:15 世界日報 編譯中心╱綜合15日電



德國南部帕紹市一間旅館11日發生命案，2男1女陳屍一間客房內。 美聯社 分享 facebook

德國檢調人員14日持續追查五起離奇命案的線索，包括三起由十字弓箭犯下；檢調人員認為，這幾起命案可能是一群熱愛中世紀民俗及武器的人士所策畫的謀殺暨自殺案。

法新社報導，調查最初三起命案的檢調人員表示，他們在死者陳屍的飯店房間找到其中兩人的遺囑，現場沒有打鬥或他人涉案痕跡。

這起令人毛骨悚然的案件讓德國百思不得其解。除了11日在巴伐利亞邦帕紹的飯店找到三具遺體，警方13日又在德國另一頭的維廷根發現兩名女性死者。

德國發行量廣大的「畫報」報導，這些死者對中世紀文化有著共同的興趣，包括騎士、長槍比武、兵器及煉金術等。

根據驗屍報告，帕紹飯店的其中兩名死者分別為53歲男子托斯坦及33歲女性克斯汀，兩人手牽手陳屍在雙人床上，頭部及心臟遭十字弓用箭擊中。第三名死者是30歲女子法里納，她陳屍地板，頸部有一支十字弓用箭，而非先前報導的胸口中箭。

當地檢察官辦公室表示，他們以「被要求殺人後自殺」的方向偵辦此案，暗示法里納先射殺兩人接著自戕。

警方13日搜索法里納距離帕紹命案現場650公里外、位在下薩克森邦維廷根的公寓時，發現另外兩名女性遺體。

根據警方，維廷根命案現場沒發現十字弓或弓箭，現場無暴力或打鬥痕跡。「初步發現顯示，死亡時間在幾天前。」

自殺，不能解決難題；求助，才是最好的路。求救請打1995 ( 要救救我 )