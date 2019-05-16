秘魯「天空之城」蓋機場 學者憂印加遺址受損

2019-05-16 11:58 聯合報 記者 聯合報 記者 徐榆涵 ╱即時報導



秘魯政府砸數十億美元在有「天空之城」之稱的馬丘比丘附近蓋機場，引發眾怒，考古學家擔心，新機場會造成印加帝國城堡遺址進一步惡化。

政府已經開始在琴切羅（Chinchero）進行新機場的土地清理工作。琴切羅為一個風景如畫的印加小鎮，海拔約3800公尺，是進入馬丘比丘的前哨站。該地區曾是從現代哥倫比亞延伸到阿根廷的印加文明中心地帶。

反對人士認為，機場會對古老遺址造成結構性破壞，並使神聖的山谷環境惡化，影響範圍不僅侷限在知名的馬丘比丘。

2017年有逾150萬名旅客造訪馬丘比丘城堡，人數幾乎為聯合國教科文組織建議限制的兩倍，為脆弱的遺址和當地生態帶來龐大負擔。

劍橋大學秘魯藝術史學家娜塔莉亞．馬傑夫（Natalia Majluf）發起請願書，要求秘魯總統比斯卡拉重新考慮該建設。她表示，機場將影響複雜的印加景觀的完整性，當地遺址會受噪音、交通和失控的城市化影響，造成無法彌補的損害。

新機場的計畫由時任總統胡馬拉於2012年首次公布，政府預計在2023年前完工。胡馬拉當時說，新機場不僅能讓更多遊客前往當地，還可以為當地創造更多就業機會，並為周邊社區帶來現代化和附加價值。