剷除網路極端主義內容 多家科技巨擘承諾行動

2019-05-16 10:34 中央社 巴黎/華盛頓15日綜合外電報導



紐西蘭清真寺上個月發生該國歷來最重大恐攻血案，造成50人死亡，除了極端種族主義再度遭譴責以外，社群媒體所扮演的角色也引發質疑，成為眾矢之的。 圖／美聯社 分享 facebook 紐西蘭3月發生清真寺槍擊殺戮事件後，在各國政府不斷施壓下，主要科技業者今天承諾採取新措施，剷除網路上的暴力極端主義內容。

谷歌（Google）、推特（Twitter）、臉書（Facebook）以及微軟（Microsoft）公司主管齊聚巴黎，與法國、紐西蘭等國家領袖見面，揭櫫網路平台自願性響應「基督城請求」（Christchurch Call）計畫。

紐西蘭總理阿爾登（Jacinda Ardern）、法國總統馬克宏（Emmanuel Macron）發起的這項計畫，以紐西蘭基督城命名。兩個月前，基督城兩座清真遭極右翼歹徒襲擊，造成51人喪生，而凶手以頭戴攝影機的方式，在臉書直播殺戮現場。

臉書雖力圖刪除這段恐怖影片，影面內容仍被上傳網路並被分享數百萬次，這間社群網站巨擘因此遭受嚴厲批評。

Google、推特、臉書、微軟以及亞馬遜（Amazon）公司今天發布計畫，將「基督城請求」付諸行動，特別是要處理網上現場直播的威脅。

這些科技巨擘承諾投資「數位指印」（digitalfingerprinting）以追蹤並移除有害照片與影片，並推出簡易方法來讓網路使用者檢舉非法內容。

不過，美國白宮今天聲明表示不參與這項國際行動，但強調華府支持倡議目標。

白宮今天聲明表示，「美國現下不參與背書，但我們持續支持所謂『基督城請求』所反映的總體目標。」

白宮表示民營產業應當規範內容，但同時強調保障言論自由的重要性。

對於白宮拒絕加入倡議，馬克宏從容地說：「美國政府表達支持我們的各項努力，我認為這已經算是進展了。」