政治動亂危害安全 美國下令客、貨機停飛委內瑞拉

2019-05-16 09:47 聯合報 記者 聯合報 記者 徐榆涵 ╱即時報導



美國15日以委內瑞拉騷亂與不安為由，下令暫停兩國間所有的商業載客與貨運航班。美聯社 分享 facebook 美國國土安全部15日以委內瑞拉的政治動亂和緊張局勢為由，下令暫停美國與委國之間所有的商業載客和貨運航班。

美國土安全部稱，委國情勢已威脅往返該國的乘客、飛機和機組人員安全。該部門表示，將無限期停飛，但如果委國形勢改變，將檢討調整這項決定。

基於安全考量，美利堅航空公司今年3月中旬已暫停邁阿密到加拉加斯間的航班。由於委國經濟不斷惡化，許多國際航空公司早在幾年前就暫停委國航線。

包括萊索托航空（Laser Airlines）和艾維爾航空（Avior Airlines）等委國民航業者，仍提供飛往邁阿密的服務，這些航班已受到委國國內動盪的影響，包括反對派在4月30日發動的失敗軍事起義。

萊索托航空表示，維持每天往返邁阿密與首都卡拉卡斯之間的服務，班機在多明尼加轉機。

部份委國民眾對這項禁令表達關切，因為海外親人會透過貨運提供食品和其他物品，協助他們渡過人道危機。

美國總統川普上周加大對委內瑞拉的制裁力道，範圍擴及國防和安全領域，持續對委國總統馬杜洛施加壓力。

反對派4月30日發起軍事起義未成以來，馬杜洛加強向反對派領袖瓜伊多主導的國會施壓，國會副議長桑布拉諾（Edgar Zambrano）於8日被捕，他是14名因涉嫌叛國和其他指控而受到調查的議員之一。