巴黎聖母院大火後一個月 總主教：捐款大多還沒收到

2019-05-15 23:11 聯合報 記者 聯合報 記者 莊蕙嘉 ╱即時報導



巴黎聖母院上月15日發生大火，烈焰與濃煙直衝天際。（法新社） 分享 facebook 法國巴黎聖母院上月15日發生大火，尖塔和屋頂付之一炬，幸而其他結構及教堂文物未受損。災後各大財團陸續宣布捐巨款協助重建，不到一周善款就突破10億歐元（約台幣350億元）。但總主教15日表示，大部分的捐款「都還沒收到」。

巴黎教區總主教15日發表聲明指出，目前到位的捐款只有1350萬歐元（約台幣4億7250萬元），其中950萬歐元來自全球各地4萬3000名個人小額捐款。

有850年歷史的聖母院15日晚間發生大火，歷時10多個小時搶救，16日上午撲滅火勢。火災期間大批法國民眾及外國觀光客在周遭圍觀，有人跪地落淚，不捨文化遺產遭此浩劫。

法國兩大財團開雲集團（Kering）董事會主席兼執行長皮諾特，以及ＬＶＭＨ集團執行長阿諾特16日先後宣布，分別捐出一億及兩億歐元（約台幣35億及70億元），用於重建聖母院。

同日道達爾（Total）石油執行長潘彥磊（Patrick Pouyanné）及萊雅集團（L'Oreal）和最大股東貝登古家族，分別捐出1億及2億歐元。光是這四家法國企業捐款合計已達6億歐元（逾台幣200億元）。