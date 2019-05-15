侵門踏戶做生意 巴勒斯坦抵制Airbnb

2019-05-15 18:45 台灣醒報 記者呂翔禾╱台北報導



佔領土地還拿出去給人做生意？巴勒斯坦15日有團體在網路上呼籲，抵制知名住屋共享軟體Airbnb，原因是因為Airbnb仍持續允許住進耶路撒冷佔領區的以色列人申請帳號並營業。他們希望國際企業能對以色列進行BDS（抵制、撤資、制裁），不過Airbnb在先前聲明，堅持自己是合法在此區進行商營。

根據《半島電視台》報導，由於15日是以色列建國71周年（相對巴勒斯坦就是受難日71周年），有團體希望全球能一起響應抵制Airbnb的計畫，因此發起了「#deactivateAirbnb」的活動。

《半島》提到，去年11月Airbnb曾經宣告，會將位於約旦河西岸以、巴有爭議領土佔領（以色列）的用戶從網站上的旅館名單移除。不過今年4月，網站卻宣布不再持續去年的政策，而是改成「會將相關所得投入國際人道救援行動」。

根據當地《馬安通訊社》報導，發起團體在它們的推特上宣稱，Airbnb與其他國際企業如果仍持續在約丹河西岸及東耶路撒冷繼續進行生意活動，等於是替以色列在此區的侵略行為背書，他們認為，在國際法中，以色列對巴勒斯坦的行為已經觸犯了「戰爭罪」。

不過，《BBC》也曾報導，Airbnb在當初4月的聲明表示，他們的行為並沒有犯法，美國的法律甚至還允許他們在占領區營業。但在1月，NGO國際特赦組織發表報告顯示，包括Airbnb與其他國際旅遊公司，因為不顧爭議持續在該區域營業，因此都有涉嫌違反國際法。

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