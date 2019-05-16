沙國油管遭轟炸 美疑伊朗幕後唆使

2019-05-16 03:52 台灣醒報 記者宋秉謙╱台北報導



沙國首都15日傳出附近2座油管泵浦站遭到無人機轟炸，由於日前該國2艘油輪也遭破壞，讓該國能源部長法利赫高喊恐怖攻擊，並聲稱這是對世界石油供應安全的威脅。雖然葉門恐怖組織青年運動在15日的無人機轟炸事件後，宣稱是犯案者，但部分美國專家猜測，幕後黑手極有可能是伊朗所挑撥，連續的攻擊事件讓德黑蘭政權緊張情勢不斷上升。

威脅全球石油供應

根據《以色列國土報》報導，繼日前沙烏地阿拉伯發生2艘油輪以及阿聯4艘商船受到攻擊，沙國首都利雅德附近的2座泵浦站遭到無人機轟炸，這2座泵浦站是由一條主要的輸油管所連，雖然最終並未有嚴重傷亡，但此舉仍被法利赫稱之為「針對全球石油供應的威脅」。

《半島電視台》報導，若依法利赫之言，顯然有意把近期與伊朗動作頻繁的美國拉進本次事件中，不過，伊朗一方也回應，盼沙國能仔細調查主謀，還給伊朗清白。

葉門恐怖組織自首

在事發後、這幾個涉入國相互回應後不久，《CBS新聞網》的報導就指出，葉門恐怖組織青年運動要為無人機轟炸負責，該組織聲稱派出7架無人機對沙國油管轟炸，雖然青年運動已主動自首，但部分專家並不認為，這與他們的利益關係密切到要接連出手恐攻。

一名不具名的美國官員就告訴《路透社》，即便美國尚未有罪證確鑿的證據，但他們質疑伊朗就是沙國油輪攻擊的幕後黑手，而轟炸泵浦站的動作就有可能是伊朗挑撥青年運動恐攻的後續。

尚無直接證據

但也有些專家不認同這項猜測，美國駐沙國大使阿比札德就表示，華府仍得在徹查後再做出應對，他認為，這項恐攻若真的導致該地情勢升溫，對伊朗來說也不算好事，對美國、沙國也沒有利益。而南亞專家阿曼指出，在該地區對船隻襲擊、或是針對沙國境內油管攻擊都是精心策劃過的，不管有多少恐怖組織解釋成隨意性的威脅，最終都可能被歸咎於伊朗。

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