法欲調停利比亞內戰 外長：時程未定

2019-05-15 19:46 台灣醒報 記者施養正╱台北報導



法國總統馬克宏擬與利比亞武裝力量（LNA）領導人哈夫塔會面，協商中止其和利比亞總理薩拉傑率領的民間團結政府之間的內戰，而此前馬克宏已和薩拉傑會談。法國外交部長勒德里安則指出，目前聯合國的和平藍圖將朝正面方向發展，不希望毀在哈夫塔與薩拉傑兩派的鬥爭之下，這也是為何馬克宏想開啟談判的原因，但具體時程尚未列出。

法國欲中止利國內戰

《路透社》指出，法國外交部15日對媒體表示，馬克宏有計畫與哈夫塔商討利比亞內戰中止的相關進度，並推動利比亞內部和諧的座談，而他曾在上周，與有聯合國任職資歷的薩拉傑會面，因此決定將協助的黎波里當局，中止利比亞一個月以來的內部紛爭。

報導更指出，的黎波里當局是被國際認可的政府，但法國等歐洲國家，不停在軍事集資源上援助非政府的利比亞武裝力量，去攻打正規國軍，導致雙方自前任領導人格達費時期即種下內戰禍根。

內戰損耗慘重

《半島電視台》也報導，勒德里安對國會議員表示，利比亞的國內紛亂令各國感到擔憂，因為聯合國的和平藍圖即將朝正面方向發展，不希望毀在哈夫塔與薩拉傑兩派的鬥爭之下，而這也是為何馬克宏想開啟談判的原因。

此外，如今利比亞武裝力量在的黎波里的勢力逐漸被薩拉傑領導的民間團結政府削減，而後者也拒絕哈夫塔方面任何停戰協議，除非哈甫塔把軍隊撤回利比亞東南部，而這也是LNA截至4月初的勢力範圍。據世界健康組織統計，光本周利比亞兩方衝突，就造成430人死亡，超過2100人受傷，並造成5萬5千人無家可歸。

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