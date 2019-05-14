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伊朗判英間諜10年 向美英情報網開戰

2019-05-14 19:19台灣醒報 記者宋秉謙╱台北報導

伊朗上個月所說的全面識破他國情報網是真的？伊朗司法部門14日聲稱，他們將對一名疑似英國間諜的女性判處10年重刑，發言人艾斯馬利指出，這位婦女表面身份是替英國文化協會工作，但其真正的任務是進行文化滲透，並向英國傳遞伊朗國內消息。無論此事結局，伊朗為了反擊美國而大打外國佈下的情報網，被不小心打到的英國可謂「掃到颱風尾」。

英國文化滲透間諜？

根據《中東每日報》報導，伊朗司法發言人艾斯馬利14日聲稱，該國已逮捕一名伊朗籍婦女，並懷疑她是替英國工作的間諜，並求處她10年重刑，艾斯馬利說：「這位婦女表面身份是英國文化協會僱員，但她是聽從英國意思，負責文化管理，試圖透過文化認知滲透伊朗人民，再向英國傳遞該國國內消息。」

即便英國不承認此為事實，並表示對無辜僱員的擔憂，但艾斯馬利仍片面表示，這位婦女已「直接認罪」；然而，不論這位婦女是否真為英國間諜，「過於有效率」的法律程序與求刑高達10年顯然是伊朗釋出的警告，殺雞儆猴意味濃厚。

全面識破美、英情報網

據上個月的《新聞網》報導，伊朗這起對他國情報任務的打擊，不免令人想起上個月所威脅的「已全面識破美國的情報網」，當時伊朗聲稱，他們對美國花費10多年部署的中情局情報網都「一窩踹」，總計290位情報人員（不論是不是在伊朗境內或是中東鄰近國家）的身份已曝光。

但伊朗這個反擊川普的舉措在全面清除美國情報勢力之前，卻先「歪打誤撞」打到英國人員，伊朗日前曾說過已掌握英國軍情六處的位置，但目前尚未公佈結果，也讓各方對這起英國文化滲透間諜案的說法不一，究竟這是伊朗歪打正著抓對人，或是伊朗真的想先對英國外圍情報網下手，又或是伊朗根本抓錯人、只是為了面子與氣勢。

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伊朗英國間諜

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