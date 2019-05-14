文在寅聲望下滑 內外壓力兩頭燒

2019-05-14 18:41 台灣醒報 記者呂翔禾╱台北報導



南韓總統文在寅與美國總統川普通電話，力促北韓不偏離非核化對話軌道。 美聯社 分享 facebook 韓國原本對新上任的總統文在寅充滿期望，2年過去，他雖積極在國際替北韓斡旋，但美、朝後來在河內的會談無疾而終，讓他外交聲望受挫；國內則因他的政黨爆發貪污醜聞，原本欲推動的憲政改革也陷入僵局，讓他滿意度從86%掉到45%。外媒分析，文在寅對內要改善經濟與貪汙問題，對外也要處理好對朝關係。

根據《多維新聞網》報導，當初由於南韓總統朴槿惠貪汙問題頻傳，文在寅以清新形象與作風開明贏得了選舉，但2年下來，他的支持率大幅下滑，其中雖然在外交上與金正恩會面，談成《板門店協議》，不過近日的談判受挫與北韓重啟飛彈試射，也讓民眾對「文金會」是否有效打上問號。

另外，文在寅原本承諾的最低工資增長、改善公司治理、支持中小企業和個體經營者等問題，南韓支持者到現在還是沒有感受到他們的生活有實質好轉。根據官方統計，2018南韓收入後5%的民眾比2017年低7%，可是前5%的收入卻上升9%，加上韓國高齡化貧窮的問題日漸嚴重，他需要在經濟層面進行更多改革。

南韓延世大學政治學系訪問學者德拉特受訪時表示，雖然文本身沒有貪汙，但近來他的政黨同僚也爆發了操作輿論、賄賂駐韓俄國大使等醜聞，不滿文在寅在經濟監管和政治改革方面表現的聲音越來越大，如果還有更多政治醜聞或是貪汙報出，文在寅要實現他改革的目標會更加困難。

根據韓國《東亞日報》報導，文在寅對內需要面對他所屬政黨的貪污醜聞和經濟改革失敗檢討，還要面對民眾期望很高但國會阻力大的憲政改革；對外，面對北韓一再反覆的外交行為，文在寅可能也要調整過往比較親善的態度。《東亞日報》也呼籲文在寅可以調整現行政策走向，不然支持度只會繼續下跌。

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