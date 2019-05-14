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影／誇口雲層影響雷達 印度總理淪笑柄

2019-05-14 14:54世界日報 編譯中心╱綜合13日電

談雷達與電郵吹牛被抓包，印度總理莫迪淪笑柄。新華社
談雷達與電郵吹牛被抓包，印度總理莫迪淪笑柄。新華社
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印度總理莫迪最近被網友狂酸，因為他聲稱雲層會影響雷達，特別選在雲多時下令空襲巴基斯坦好戰分子，還誇口早在電郵可夾帶附件的技術發明前數年，他就寄過附帶照片的電郵。

印度正舉行馬拉松式大選，尋求連任的莫迪周末在電視專訪中表示，他今年2月下令跨越巴基斯坦邊境轟炸好戰分子軍事訓練營的行動，是因當時有雲層遮蔽，可阻止巴基斯坦雷達偵測印度戰機。「（我認為）多雲也對我們大有助益，我們可以躲避雷達。最後我下令，有這麼多雲，展開行動。」

在印度大選的造勢活動期間，莫迪藉著這項空襲行動強化他的強人形象。

莫迪所屬印度人民黨（BJP）把他專訪中的說法張貼在推特，不過很快就刪除，因多家報紙引述專家意見狠批莫迪。

加爾各答「電訊報」更嘲笑莫迪，說他如此自曝其短令人感到「震驚與可畏」。反對派人士也嘲諷68歲的莫迪。

此外，莫迪自稱曾在1980年代末期以電郵附件寄發數位照片，也在推特造成轟動。莫迪在專訪中指出：「我可能是印度第一個使用數位相機的人，時間是1987年或1988年，當時只有少數人使用電郵。」

事實上，首封夾帶附件的電郵是在1992年由研究人員博倫斯坦（Nathaniel Borenstein）寄發。

莫迪印度

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