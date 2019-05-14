陷經濟危機 伊朗以核協議換石油訂單

2019-05-14 15:23 台灣醒報 記者施養正╱台北報導



伊朗最高領導人哈米尼近日積極與歐盟交涉，希望緩和伊朗在石油出口的危機。 歐新社 分享 facebook

為避免經濟危機，伊朗力求增加石油出口量。外媒指出，伊朗當局表示，因美國制裁，使石油出口量自每天280萬桶降至100萬桶以下，5月預估出口量更只有每日50萬桶，國家恐將陷入經濟危機，但當局最近以維持核協議為條件，積極與歐盟交涉，現已將日出口量提升至150萬桶，暫時舒緩危機，未來將朝每日200萬桶為目標談判。

伊朗最高領導人哈米尼及外交部長札里夫近來積極與歐洲各國談判，希望用「維持核協議」為條件，盼歐洲各國持續向伊朗購買石油，也不會封鎖海峽通航，具體售量限制則尚未進行談判。對此，歐盟官方表示，札里夫尚未提出具體計畫，只要求石油出口量自目前的150桶提高至每天200萬桶，而那是美國總統川普提出制裁前的平均水準。

《歐洲新聞網》指出，由於伊朗在核武方面不肯妥協，美國在日前對其石油出口國家解除交易豁免權，讓伊朗石油出口量從每天280萬桶急遽下降到100萬桶，對此，伊朗曾威脅各國，將封鎖荷莫茲海峽的航行權，試圖讓石油的運送更為艱難。

土耳其《每日早報》報導，伊朗國防部長阿拉齊上周也表示，若德黑蘭當局表示願意維持現行得核武協議，伊朗將能踏上石油出口量「止跌回升」的道路，此外，他也建議將販售石油的收入，購買更多民生用品，而不只侷限在歐盟國家提出的食品及藥品。

歐盟官方則估計，伊朗每天必須賣出150萬桶石油，才能維持最基本的國家生計，若售量低於100萬桶，將可能引發國內巨大的經濟危機，而伊朗上次遭遇如此窘境，已是2012年的往事，而當時政府曾發誓，未來不會讓國家再度陷入危機。

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